Đoković spet podira rekorde in po petih letih ga čaka nekaj posebnega

Novak Đoković je v torek še 18. zapored premagal Geaela Monfilsa. Foto: Reuters

Novak Đoković je v torek brez težav premagal Gaela Monfilsa (6:3, 6:2) in se uvrstil v 3. krog prestižnega turnirja v Madridu. Francoza je premagal že 18. zapovrstjo, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu teniškemu igralcu v novejšem obdobju svetovnega tenisa. S to zmago si je Nole zagotovil, da bo tudi prihodnji teden še vedno na prvem mestu lestvice ATP.

Lestvica največ zaporednih zmag proti istemu nasprotniku:

18-0: Novak Đoković - Gael Monfils

17-0: Rafael Nadal - Richard Gasquet

17-0: Roger Federer - David Ferrer

17-0: Roger Federer - Mihail Južni

17-0: Ivan Lendl - Tim Mayotte

17-0: Bjorn Borg - Vitas Gerulaitis



V skupnih zmagah še vedno kraljuje Jimmy Connors

Za Đokovića je bila to na turnirjih serije masters že 375. zmaga, zaostaja le za Rafaelom Nadalom, ki je na tovrstnih turnirjih zbral 403 zmage. Skupno je na turneji Đoković zbral 995 zmag, na večni lestvici je na petem mestu. Pred njim so Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.251), Ivan Lendl (1.068) in Rafael Nadal (1.048).

Novak Đoković je postavil že kar nekaj rekordov. Foto: Guliverimage

Prvič po petih letih

Žreb v Madridu je v tretjem krogu prinesel teniško poslastico, saj se bosta udarila Novak Đoković in Andy Murray. Za Srba in Škota bo to prvi dvoboj po letu 2017, ko sta igrala v finalu turnirja v Dohi. Murray se je dolgo časa vračal po dveh operacijah kolka, a zdaj kaže, da počasi lovi priključek z najboljšimi. V prvem krogu je premagal Dominica Thiema, v drugem pa Denisa Šapovalova. Nad njegovo vrnitvijo na teniška igrišča je navdušen tudi Đoković.

Andy Murray se po dolgih letih rehabilitacije vrača v staro formo. Foto: Guliverimage

Besede o Murrayju: "Nekaj izjemnega je, da je še vedno tu"

"Pogledal sem nekaj njegovih dvobojev. Ogledal sem si dvoboj prvega kroga, ko je igral proti Dominicu Thiemu. Dobro se giblje in igra vse bolje. Lepo je to videti, saj je pomemben za naš šport. Pustil je pečat v zgodovini našega športa. Zmagal je na treh turnirjih za grand slam, ima zlate olimpijske medalje in bil je številka ena. On je eno pomembnejših imen, ki jih poznamo, in odlično je videti, da igra na najvišji ravni. Nekaj izjemnega je, da je še vedno tu, glede na operacije in to, kaj vse je prestal v zadnjih letih. Njegov borbeni duh je velik navdih," je povedal 34-letni Beograjčan, ki je vse bolj zadovoljen tudi s svojo igro.

Đoković je moral zaradi neizpolnjevanja covidnih pravil izpustiti kar nekaj turnirjev. Danes se zaveda, da mu manjka tekem. "Pokazalo se je, da so potrebni čas in dvoboji. Vsak dvoboj prispeva k moji samozavesti," je dejal 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.