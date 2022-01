Prvi teniški igralec sveta Novak Đoković je necepljen priletel v Melbourne, saj mu je zvezna država Viktorija dodelila vizum. Zagotovil naj bi si zdravniško potrdilo, da je opravičen cepljenja. Javnost je bila takoj na nogah, češ da so mu popustili samo zaradi statusa zvezdnika. Avstralski premier Scott Morrison se je kmalu oglasil in dejal, da bo, če ne bo pokazal ustreznega potrdila, na naslednjem poletu proti Evropi.

Novak Đoković je devetkratni zmagovalec Melbourna. Je eden največjih magnetov za navijače, za večjo televizijsko gledanost. Zato bi ga organizator rad videl na turnirju. Foto: Reuters Kot zdaj poročata avstralska časnika The Age in The Herald, so avstralske oblasti tik pred Đokovićevim pristankom v Melbournu ugotovile, da z njegovim vizumom ni vse v redu. Srbskega teniškega igralca so zato takoj po pristanku zadržali na letališču. Najprej ga niso spustili niti z letala, nato pa je moral v posebno sobo za imigracijo, kjer je imel dvourni pogovor. Dokumenti, s katerimi je pripotoval, naj ne bi bili ustrezni.

Srđan Đoković je za B92 potrdil, da je njegov sin na letališču v imigracijskem priporu, kjer ga čuvata dva policista, do njega pa nima nihče dostopa. Vzeli so mu tudi mobilni telefon. "Nimam pojma, kaj se dogaja. Sin je v zaporu že pet ur," je za Sputnjik dejal oče Đoković. "To je bitka za svobodni svet, ne samo bitka za Novaka, temveč bitka za ves svet. Če ga ne izpustijo čez pol ure, gremo na ulico."

Kot piše francoska tiskovna agencija AFP, je težava v tem, da Đoković ni izpolnil pravega obrazca, namesto tistega za posebne izjeme je mejnim organom pokazal običajnega, zato ga cariniki oziroma policisti niso spustili v državo. Očitno gre za politično-pravni spor med zvezno oblastjo države Viktorija in državnimi organi Avstralije.

Z letališča je po šestih urah prvo fotografijo in sporočilo objavil Goran Ivanišević. Na njej je skupaj z Novakovim fizioterapevtom Ulisesom Badiom. "Ne najbolj običajna pot v deželo tam spodaj," je zapisal Đokovičev trener.

"Z njim ravnajo kot s kriminalcem"

Srbski mediji o dogodku poročajo kot o škandaloznem vedenju avstralskih oblasti. "Z njim delajo kot s kriminalcem," so zapisali v Telegrafu. Medtem so v Srbiji avstralskega veleposlanika v Beogradu Daniela Emeryja pozvali na pogovor na srbsko ministrstvo za zunanje zadeve. Stvar postaja vse bolj politična.

Ne letališču ga pričakuje eden od njegovih podpornikov (srbska diaspora v Avstraliji je številna). To fotografijo je objavil dve uri in pol po Đokovičevem pristanku.

Avstralska ministrica za delo Jaala Pulford je po Đokovićevem pristanku na Twitterju zapisala, da mu vizuma za vstop v državo in nastop na OP Avstralije ne bodo dovolili. Ponovila je, da vizum potrjuje država, izjeme pa zdravniki.