Đoković ni mogel ostati ravnodušen in se je oglasil

V noči na ponedeljek smo videli še eno nepozabno teniško predstavo, potem ko sta Dominic Thiem in Aleksander Zverev igrala pet nizov. Dvoboj je bil poln preobratov. Trajal je več kot štiri ure, na koncu pa je zmagal Thiem.

Čutila sta, da morata to narediti

Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija obeh glavnih akterjev, ki sta se po dvoboju pozdravila in objela, čeprav trenutno to ni dovoljeno. Novopečeni zmagovalec OP ZDA je dejal, da sta z Zverevim že dolgo časa prijatelja in da sta nekako čutila, da morata to narediti.

"Hvala vama"

Njuno dejanje je opazil tudi Novak Đoković, prvi igralec sveta, ki je bil zaradi nesreče z linijsko sodnico s turnirja izključen. Srbski zvezdnik je bil naravnost navdušen in ob tem opozoril na spoštovanje in prijateljstvo med rivali.

"To je tisto, kar je bistvo športa. Spoštovanje, razumevanje in prijateljstvo. Ne glede na to, kakšno rivalstvo imata, in ne glede na borbo, ki sta jo včeraj pokazala, sta na koncu vseeno pokazala veliko srce in na ta način navdušila mnoge teniške igralce. Hvala vama. Hvala Domiju in Saši, ki sta ostala močna pri vrednotah in vidita, kaj je najbolj pomembno – ljubezen in spoštovanje drug do drugega. Obema čestitam za velik uspeh in fantastični dvoboj, ki sta ga podarila teniškemu svetu," je na svojo stran na družbenem omrežju Facebook napisal Đoković.

Novak Đoković je že v Rimu, potem ko so ga izključili zaradi linijske sodnice. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je že v Rimu, tam tudi Nadal

Beograjčan je trenutno na teniškem turnirju v Rimu, kjer je postavljen kot prvi nosilec turnirja. Tam pa je tudi Rafael Nadal, ki bo zaigral prvič po dolgem času. Teniški navdušenci si že manejo roke v pričakovanju teniških poslastic na rdečem pesku. V Rimu bosta slovenske barve zastopali Polona Hercog in Kaja Juvan. Žreb pa jima je namenil, da se bosta med seboj pomerili v prvem krogu.