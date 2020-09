Težko ga je bilo gledati: v solzah je še komaj zbiral besede #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dominic Thiem in Aleksander Zverev sta v noči na ponedeljek na teniškem OP ZDA prikazala dramatičen finale oziroma zgodovinski finale. Bilo je vse, na koncu tudi solze razočaranja. Mnogi so težko gledali Aleksandra Zvereva, ki se je v zaključnem govoru zlomil.

Po dolgem času ljubitelji tenisa v finalu turnirja za grand slam niso videli enega izmed velike trojice (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković). Kljub temu smo lahko videli napet teniški dvoboj, a ne s tako vrhunskim tenisom, kot smo ga vajeni. Vseeno pa se je ta dvoboj zapisal v zgodovino tega turnirja, saj je Dominic Thiem v 70-letni zgodovini turnirja postal prvi igralec, ki se mu je uspelo vrniti po zaostanku 0:2 v nizih in na koncu zmagati.

Foto: Gulliver/Getty Images

Oba sta vedela, da imata tokrat izjemno priložnost

Veliko je tistih, ki menijo, da turnir brez velike trojice ni pravi turnir. Dominic Thiem je na nek način priznal, da sta se tega zavedala oba finalista. "Nisva se spopadla z nobenim iz velike trojice. To sva imela nekje zadaj in zato sva bila nervozna. Vedela sva, da je to zelo lepa priložnost za oba," je v začetku novinarske konference povedal 27-letni teniški igralec, ki je priznal, da je bila ta zmaga zanj veliko olajšanje.

Težko je bilo verjeti, a je "Še vedno sem upal, da se bom sprostil. In na srečo ni bilo prepozno ..." Foto: Guliver/Getty Images

Avstrijec je bil v začetku dvoboja povsem neprepoznaven. Svoje je naredila tudi pomembnost dvoboja, a kar je bilo najbolj pomembno, je to, da tudi ko je bil že v povsem izgubljenem položaju, ni izgubil upanja.

"V takšnih trenutkih je težko verjeti, ampak sem. Vendarle je to finale turnirja za grand slam. Še vedno sem upal, da se bom sprostil. In na srečo ni bilo prepozno, ko mi je v tretjem nizu uspelo narediti 'break'. Od tistega trenutka, mislim, da je bilo 3:3, sem vse bolj verjel vase. A to ni bilo dovolj, saj je bil Saša prav tako prepričan vase."

Po koncu dvoboja sta se objela in s tem na nek način kršila pravilo. Foto: Gulliver/Getty Images

"Mislim, da nikogar nisva ogrožala"

Na letošnjem OP ZDA, kot tudi na preostalih teniških turnirjih, je pravilo, da se igralci na mreži pozdravijo oziroma si čestitajo z loparjem. Pri njima je bilo drugače, čestitala sta si z rokami in se tudi objela in na ta način kršila pravilo. Dominic in Aleksander sta namreč velika prijatelja in imata poseben pozdrav. Spomnimo, da je bil Zverev pred meseci na udaru kritik, potem ko je bil na eni izmed zabav.

"Dolgo sva že prijatelja in dolgo časa imava rivalstvo. Mislim, da sva bila ta teden že oba 14-krat ali nekaj podobnega negativna na testih. Želela sva si deliti te trenutke. Mislim, da nobenega nisva ogrožala in da je bilo na koncu vse v redu."

Foto: Gulliver/Getty Images

Če je na eni strani Dominic Thiem pokazal zgodovinski povratek, je na drugi strani Aleksander Zverev zapravil življenjsko priložnost. Tega se je po dvoboju mladi Nemec še kako zavedal. V preteklosti smo lahko že velikokrat videli, kako so se igralci od razočaranja zlomili, nič drugače ni bilo pri 23-letnem Nemcu. Govor je začel s tresočim glasom, a ko je omenil starše, se je zlomil. Starši so bili pred turnirjem pozitivni na novi koronavirus, zato niso smeli priti v New York.

Komaj je še zbiral besede

Sprva je za zmago čestital nasprotniku. Ko je omenil svoje starše, je moral zaradi čustev govor večkrat prekiniti.

"Rad bi omenil nekatere posebne ljudi, moje starše … Vedno so bili ob meni, a na žalost niso mogli prit sem. Pogrešam jih. Prepričan sem, da so ponosni name, čeprav sem izgubil. Upam, da bom nekega dne lovoriko prinesel domov," je še povedal Zverev, ki je šel v zadnjem obdobju skozi težke trenutke.

Na sodišču se je tožil s svojim nekdanjim agentom, razšel se je z dekletom, boril pa naj bi se tudi z depresijo …