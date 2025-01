V torek bosta na sporedu dva moška četrtfinalna dvoboja. Daleč največ zanimanja bo za dvoboj med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom. Mnogi pričakujejo izjemno izenačen dvoboj in borbo do zadnjega atoma moči. Srb in Španec sta do zdaj igrala sedem medsebojnih dvobojev, tehtnica pa je na strani Đokovića, ki vodi 4:3 v zmagah. Še kako živ je spomin, ko sta igrala v finalu olimpijskih iger v Parizu. Takrat je bil boljši Nole, medtem ko Alcaraz ob tistem porazu ni mogel zadrževati solz.

Novak Đoković in Andy Murray Foto: Reuters

Kakšna bo taktika z novim trenerjem

Beograjčan je priznal, da ga dvoboji proti Alcarazu spominjajo na dvoboje z Nadalom, saj je v dvoboju veliko dinamike, intenzivnosti in energije. "Proti njemu ni nikoli lahko igrati, a prav to me žene naprej," je povedal zimzeleni 37-letnik. Veliko vprašanje je, kakšno taktiko načrtujeta z novim trenerjem Andyjem Murrayjem.

Foto: Guliverimage

Na drugi strani je 21-letni Carlos Alcaraz odločen, da ne bo podlegel velikemu pritisku, saj bo igral z nasprotnikom, ki se na avstralskih igriščih počuti kot v domači dnevni sobi. Spomnimo, da je Đoković v Avstraliji zmagal kar desetkrat, medtem ko se Španec v Melbournu ni prebil dlje kot do četrtfinala. "Vem, da imam orožje, da ga lahko premagam. Osredotočam se le na svojo igro," je povedal mladi Španec, ki je do zdaj oddal le en niz.

Novak Đoković je zaradi novinarja zavrnil intervju. Foto: Guliverimage

Za Đokovića pa ni pestro samo na igrišču, ampak tudi zunaj njega, potem ko si ga je pred dnevi grdo privoščil avstralski novinar in s tem dvignil veliko prahu. Đoković je zahteval javno opravičilo, ga dobil in ga tudi sprejel. Kako bo to vplivalo nanj, pa je težko reči. A že dolgo časa je znano, da Đokovića ni dobro razjeziti, saj takrat igra še bolje.

"Mislim, da je Novak psihološko v pravem stanju. Jezen je in rad je jezen, saj takrat igra najbolje. Zelo je motiviran. Na drugi strani pa je tudi Alcaraz izjemen. Zelo je dober, ampak ali se lahko izogne ​​nihanjem v igri? Ko igra dobro, je najboljši na svetu, včasih pa stvari ne gredo v njegovo smer," je pred dvobojem povedal legendarni avstralski igralec Pat Rafter.

Pred njima bosta loparje prekrižala Zverev in Paul

Pred tem dvobojem se bosta za polfinalno vstopnico udarila Aleksander Zverev, drugi nosilec turnirja, in Američan Tommy Paul, trenutno 11. igralec sveta. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, oba pa je dobil Paul. Kako bo tokrat v Avstraliji?

OP Avstralije, četrtfinale Novak Đoković (Srb, 7) – Carlos Alcaraz (Špa, 3)

Aleksander Zverev (Nem, 2) – Tommy Paul (ZDA, 12)

