Deseti in enajsti nosilec finalista Winston-Salema

Italijan Lorenzo Sonego in Američan Alex Michelsen bosta zaigrala v finalu teniškega turnirja ATP v ameriškem Winston-Salemu z nagradnim skladom 785.000 evrov. To bo njuno prvo srečanje na turnirjih ATP. Devetindvajsetletni Italijan, deseti nosilec, je v polfinalu premagal Belgijca Davida Goffina s 6:3 in 6:2.