Slovenci v Črni gori po napredovanje: Dober test za vse fante

Slovensko moško teniško reprezentanco čez mesec dni čaka drugi letošnji nastop v Davisovem pokalu. Po februarskem tesnem porazu s Kitajsko je Slovenija padla v tretjo regionalno skupino tekmovanja. V Ulcinju v Črni gori bo od 19. do 22. junija sodelovalo sedem ekip.

Kapetan Grega Žemlja je že izbral igralce, na katere bo računal v Črni gori. To so Bor Artnak, Sebastian Dominko, Matic Križnik, Žiga Šeško in Jan Kupčič. Najvišje uvrščeni Slovenec na svetovni moški teniški jakostni lestvici ATP je Bor Artnak na 456. mestu.

Cilj je vrnitev v drugo svetovno skupino

"Imamo mlado ekipo, priključili smo tudi Žigo Šeška. To bo prav gotovo dober test za vse fante. Cilj je seveda povratek v drugo svetovno skupino Davisovega pokala. V tednu pred odhodom na prizorišče tekmovanja bomo imeli skupne priprave v Ljubljani, 13. junija nas čaka tudi novinarska konferenca. V Črno goro bomo odpotovali 15. junija, tako da bomo imeli dovolj časa tudi za pripravo na samem prizorišču," je dejal kapetan Žemlja.

Tokrat slovensko reprezentanco čaka drugačen način tekmovanja. V Ulcinju v Črni gori bo od 19. do 22. junija sodelovalo sedem ekip. Tri ekipe bodo nastopale v eni skupini, v drugi skupini pa bodo igrale štiri reprezentance.

Poleg Slovenije bodo nastopile še ekipe Azerbajdžana, Cipra, Kosova, Moldavije, Črne gore in Severne Makedonije. Napredovale bodo tri države. Obe najboljši v skupini in zmagovalec dvoboja drugouvrščenih ekip v skupini.