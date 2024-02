Slovenci ostajajo v igri, Križnika čaka odločilni dvoboj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so po zaostanku z 0:2 izenačili na 2:2, Matica Križnika zdaj čaka odločilni obračun.

Slovenci so po zaostanku z 0:2 izenačili na 2:2, Matica Križnika zdaj čaka odločilni obračun. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska moška teniška reprezentanca je drugi dan dvoboja proti Kitajski v drugi svetovni skupini Davisovega pokala sijajno začela. Po petkovem zaostanku z 0:2, so danes Slovenci izenačili na 2:2. Najprej sta bila v igri dvojic uspešna Sebastian Dominko in Matic Križnik, prvi je bil nato boljši tudi posamično. Odločilen dvoboj zdaj čaka Križnika.

V današnjem nadaljevanju boja za obstanek v drugi svetovni skupini Davisovega pokala v kitajskem Guangzhouju sta najprej Dominko in Križnik s 6:3 in 6:4 ugnala navezo Bu Yunchaokete/Zhizhen Zhang po uri in osmih minutah igre.

Po prvi dobljeni točki Slovenije se je na igrišče proti Zhangu v posamičnem dvoboju podal Dominko. Dvajsetletni, komaj 1107. igralec na svetovni jakostni lestvici, je nadigral kitajskega tekmeca, ki zaseda 50. mesto na lestvici ATP, in ga po eni uri dvoboja ugnal s 6:3, 6:4.

Odločilno točko Sloveniji bo v posamičnem dvoboju zdaj skušal pridobiti še 18-letni Križnik. Ta je v petek odigral komaj drugi dvoboj v slovenskem dresu, 1274. igralcu sveta pa na sproti mreže na trdi podlagi stoji 877. na svetu Yi Zhou. Dvoboj že poteka.

V primeru poraza bo Slovenija nazadovala v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.