Španec postavil lopar v kot

Ferrer, ki je aprila dopolnil 37 let, je v prvem krogu mastersa odpravil rojaka Roberta Bautisto Aguta, na dobri poti je bil tudi v drugem krogu, ko je proti Zverevu povedel s 4:1. A nato je izgubil osem zaporednih iger in od presenečenja ni bilo nič.

Tenisač iz Valencie je kariero končal ob glasni spodbudi s tribun, navijači so vzklikali "Ferru, Ferru", preden je še zadnjič z glave snel zanj značilni trak in ga za vedno odložil v kot.

"Ene od etap mojega življenja je konec, bila je veličastna," je dejal Ferrer med čustveno ceremonijo na osrednjem igrišču, ki so mu jo pripravili organizatorji.

