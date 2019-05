Veste, kdo lahko Rogerja Federerja najbolj razjezi?

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev, je v torek po dolgih treh letih znova stopil na peščeno igrišče in ga zapustil z nasmejanim obrazom, potem ko je gladko zmagal. Švicar je priznal, da se zna tudi razjeziti. Do tega ga pa največkrat pripeljejo njegovi štirje otroci.

"Z otroki ni nikoli dolgčas"

"Res me preizkušajo. S tem se kar dobro spoprijemam, ker sem športnik, ampak ne morem se pa delati, kot da se ni nič zgodilo. Skrbi te zanje, in če vas za nekoga skrbi, so potem vpletena tudi čustva. Tako v dobrem kot tudi v slabem. Skratka, z otroki ni nikoli dolgčas," je uvodoma povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

"Preden sem imel poškodbo hrbta, je trajalo le kakšen dan, da sem si opomogel. Zdaj lahko traja tri dni ali ves teden … Stvari trajajo veliko dlje, kot sicer." Foto: Gulliver/Getty Images

Če mu njegovi štirje otroci včasih "kravžljajo živce", pa ga ohranjajo tudi mladega. Roger Federer pri svojih 37 letih s svojo igro še vedno navdušuje in premaguje najboljše igralce.

"Počutim se mladega in takega me ohranjajo moji štirje otroci, kar je odlično. Opazil sem, da čutim, da sem kot igralec starejši. Predvsem takrat, ko imam težave. Preden sem imel poškodbo hrbta, je trajalo le kakšen dan, da sem si opomogel. Zdaj lahko traja tri dni ali ves teden … Stvari trajajo veliko dlje, kot sicer."

Danes Federer ne zganja panike

Če mu zrela športna leta ne prizanesejo pri poškodbah, je z leti postal bolj izkušen, saj ve, kako se mora v določenih situacijah odzvati. Ko je bil mlajši, je včasih zganjal paniko, zdaj k stvarem pristopa drugače. Danes predvsem posluša svoje telo in priznava, da tudi sam ni pričakoval, da bo pri 37 letih še vedno tako uspešen.

"Če bi mi pred desetimi leti rekli, da bom igral v Madridu in da se bom kot četrti igralec sveta pripravljal na OP Francije, vam zagotovo ne bi verjel. Lahko bi si predstavljal, da bi bil med najboljšimi 12 igralci, morda med najboljšimi desetimi, in da bi lahko še igral, ampak ne na tako visoki ravni."

"Moj cilj je še vedno zmagovati in ko bom začutil, da ne morem več zmagati turnirja ali premagovati najboljših igralcev, potem je zagotovo bolje, da neham." Foto: Gulliver/Getty Images

Ne vztraja samo zato, da bi igral

"Ne vztrajam samo zato, da bi igral. Moj cilj je še vedno zmagovati, in ko bom začutil, da ne morem več zmagati turnirja ali premagovati najboljših igralcev, potem je zagotovo bolje, da neham. Še vedno uživam v tem, imam več kot 100 turnirskih zmag in še lani sem bil prvi igralec sveta," je v Madridu za ABC news razkril 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Rogerja Federerja v četrtek čaka nov izziv. V osmini finala ga čaka Francoz Gael Monfils, ki je v Madridu postavljen kot 15. nosilec turnirja. Boljši izkupiček v medsebojnih dvobojih ima Švicar z 9:4.