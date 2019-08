Daniil Medvedev in Madison Keys v Cincinnatiju do premiernih naslovov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rus Daniil Medvedev je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP-masters 1000 v Cincinnatiju v Združenih državah Amerike z nagradnim skladom 6,7 milijona dolarjev. To je njegova prva zmaga na turnirjih tega kakovostnega razreda. Gre sicer za turnir, ki je po kakovosti takoj za najelitnejšimi turnirji za veliki slam.

Daniil Medvedev je v polfinalu presenetil vodilnega na svetovni lestvici Novaka Đokovića, v finalu pa je v dveh nizih ugnal Belgijca Davida Goffina s 7:6 (3), 6:4. Triindvajsetletni Moskovčan je osvojil svoj peti karierni naslov na turnirjih ATP.

Medvedev je na najnovejši svetovni računalniški lestvici ATP skočil na peto mesto.

Madison Keys je z zmago v Cincinnatiju osvojila svoj peti naslov na turnirjih WTA in je na lestvici WTA trenutno na 10. mestu. Foto: Getty Images

Zmagovalka turnirja WTA v Cincinnatiju z nagradnim skladom WTA 2,9 milijona dolarjev je Američanka Madison Keys, ki je v finalu v dveh nizih s 7:5, 7:6 (5) premagala Rusinjo Svetlano Kuznjecovo, dvakratno zmagovalko turnirjev za veliki slam.

Keysova, finalistka odprtega prvenstva ZDA leta 2017, je osvojila svoj peti karierni naslov na turnirjih WTA. Štiriindvajsetletna Američanka je na poti do svojega premiernega naslova v Cincinnatiju premagala kar štiri nekdanje zmagovalke turnirjev za grand slam, in sicer Španko Garbine Muguruzo, aktualno zmagovalko Wimbledona Romunko Simono Halep, Američanko Venus Williams in nato še rusko veteranko Kuznjecovo.

Keysova je na najnovejši ženski računalniški svetovni jakostni lestvici WTA skočila na deseto mesto.