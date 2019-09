Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović se je na turnirju WTA v kitajskem Nanchangu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev v paru z Avstralko Jessico Moore prebila v polfinale tekmovanja dvojic. Slovensko-avstralska dvojica je izločila Gruzijko Sofijo Šapatovo in Britanko Emely Webley Smith po uri in 12 minutah igre s 6:4 in 6:3.