Dalila Jakupović uspešno odprla turnir ženskih dvojic

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je v paru z Rusinjo Irino Kromačevo uspešno začela turnir za odprto prvenstvo ZDA v New Yorku v konkurenci ženskih dvojic. V uvodnem nastopu sta bili Slovenka in Rusinja boljši od španskega para Anabel Medina Garrigues in Arantxa Parra-Santonja s 6:4 in 6:0. Serena Williams, šestkratna zmagovalka OP ZDA, nadaljuje svoj pohod v New Yorku. Američanka bo v drugem krogu igrala proti Carini Witthoeft.