Čudežni najstnik: kaj bo z denarjem?

Carlos Alcaraz, šele 19-letni španski teniški igralec, je v slabega pol leta eksplodiral na teniških igriščih. Kot kaže, je svetovni tenis dobil teniškega zvezdnika, ki bi lahko v prihodnjih letih nasledil veliko trojico (Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer).

Mnogi mu napovedujejo svetlo športno prihodnost. Foto: Reuters

Poka od energije

Carlos v zadnjih tednih pometa vse pred seboj. V Madridu sta pred njim belo zastavo dvignila Rafael Nadal in Novak Đoković, medtem ko se je v finalu poigral z Aleksandrom Zverevom, tretjim igralcem sveta. Nemca je v nedeljo premagal po pičli eni uri in eni minuti.

"Počutim se odlično, ker sem lahko premagal te igralce. Premagati dva najboljša igralca v zgodovini tega športa in potem še Zverova, tretjega igralca sveta … Lahko bi rekel, da je to najboljši teden v mojem življenju. Star sem 19 let in mislim, da je to ključno, da lahko zaporedoma igram dolge in težke dvoboje. Fizično se zelo dobro počutim."

Carlos Alcaraz je letos zmagal že na štirih turnirjih. Dva od njih sta bila turnirja serije masters. Foto: Reuters

Pred časom je za televizijski program El Hormiguero dejal, da je moral zaradi treningov izpustiti marsikatero mladostniško zabavo, a po vsem tem, kar mu uspeva danes, mu ni niti malo žal. "Ko pridem domov, pozabim, da sem profesionalni teniški igralec, in sem povsem običajen fant," je uvodoma povedal Alcaraz, ki je s svojimi uspehi zaslužil že lepo vsoto denarja (3,5 milijona evrov samo s turnirskimi nagradami).

Ko so ga vprašali, kaj bo z denarjem, je bil odgovor zanimiv. "Denar? Starši skrbijo zanj. Če želim kupiti kakšno opremo za golf, ni nobenih težav. Še vedno pa jih prepričujem, da bi si kupil nov avto." Na podlagi teh izjav lahko sklepamo, da gre za najstnika, ki stoji na trdnih tleh.

V Madridu mu je uspel nov mejnik

Če v zasebnem življenju stoji na trdnih tleh, pa po drugi strani lahko rečemo, da v zadnjih tednih leti po teniškem igrišču. Ne samo, da zmaguje, ampak postavlja nove mejnike. V Madridu, to je bil v tej sezoni zanj že četrti osvojeni turnir, je postal prvi igralec, ki je na istem turnirju na peščeni podlagi premagal tako Rafaela Nadala kot Novaka Đokovića.

"Mislim, da sem pripravljen zmagati na turnirju za grand slam." Foto: Reuters

Želi se spočiti in pripraviti na OP Francije

Po zmagi v Madridu je v izjavah ostal miren, brez vsakršne evforije. Marsikdo je v tem videl podobnost z Rafaelom Nadalom. Carlos meni, da je igralec, ki trenutno igra dober tenis, in da to govorijo številke same po sebi.

"Na igrišču mi gre trenutno precej dobro, nimam pa se za najboljšega igralca na svetu. Mislim, da bom zdaj šesti na svetovni lestvici, kar pomeni, da je pred menoj še pet igralcev. Imam se za močnega nasprotnika," je dejal po zmagi v Madridu in sprejel odločitev, da turnir v Rimu izpusti. Želi se spočiti in odpraviti rahlo poškodbo gležnja, ki jo je staknil v polfinalu proti Novaku Đokoviću. V Pariz, kjer bo potekal peščeni turnir za grand slam, želi priti stoodstotno pripravljen.

Pripravljen je zmagati na turnirju za grand slam

"Mislim, da sem pripravljen zmagati na turnirju za grand slam. Pripravljen sem na to. Moj letošnji cilj je, da zmagam na svojem prvem turnirju za grand slam. Prizadeval si bom za to in videli bomo, kaj se bo zgodilo na Roland Garrosu," je dejal. Njegov trenutno najboljši rezultat na turnirjih za grand slam je četrtfinale na lanskem OP ZDA.