Coco Gauff zmagovalka zaključnega turnirja WTA

Američanka Coco Gauff je osvojila zaključni turnir WTA v Rijadu z nagradnim skladom 14 milijonov evrov. V finalu je bila po več kot treh urah igre boljša od Kitajke Qinwen Zheng s 3:6, 6:4 in 7:6.

Dvajsetletna Američanka je lani igrala v polfinalu zaključnega turnirja WTA v Cancunu, naslov v Savdski Arabiji pa je njen največji uspeh po zmagi na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku 2023. Zdaj je pri devetih naslovih WTA v karieri; dvakrat je slavila v Aucklandu, po enkrat pa v Linzu, Parmi, Washingtonu, Cincinnatiju, Pekingu in Rijadu.

Dve leti starejša Zheng ima za seboj najuspešnejšo sezono v karieri. Letos je osvojila turnirja v Tokiu in Palermu, lani je bila najboljša tudi v Zhengzhouju in Palermu, hkrati pa se je poleti v Parizu okitila z naslovom olimpijske prvakinje.

Finale so zaznamovale številne napake na obeh straneh. Zmagovalka je naredila 50 neizsiljenih napak, Kitajka pa kar 61.

Naslov med dvojicami sta osvojili Kanadčanka Gabriela Dabrowski in Erin Routliffe iz Nove Zelandije, ki sta bili v finalu boljši od Čehinje Katerine Siniakove in Američanke Taylor Townsend s 7:5 in 6:3.

Rijad, finale WTA (14 milijonov evrov): Finale:

Coco Gauff (ZDA/3) - Zheng Qinwen (Kit/7) 3:6, 6:4, 7:6 (2).

