Camila Giorgi, zdaj že nekdanja profesionalna teniška igralka, se je pred meseci znašla na naslovnicah medijev. Obtožili so jo utaje davkov in da je zaradi tega pobegnila v ZDA. Po poročanju italijanskih medijev naj bi bila državi dolžna nekaj manj kot pol milijona evrov.

Camila Giorgi se je pred kratkim prvič javno oglasila in razkrila še svojo plat zgodbe. Po njenih besedah ni naredila nič narobe in pravi, da so o njej pisali izmišljotine. "Da sem kar naenkrat izginila?! To je zgodba tistih, ki so to govorili. Nisem izginila. Odšla sem v Pariz, kjer sem želela sporočiti, da se bom upokojila, potem pa je na protidopinški strani pisalo, da sem se upokojila. Tako je vse postalo javno … Ne bom se vrnila. Veliko laži je bilo napisanih o meni, ampak ena stvar je pravilna. Nisem več teniška igralka," je v intervjuju za italijansko televizijsko hišo Verissimo povedala nekdanja vrhunska igralka.

Že več let je razmišljala o upokojitvi. Foto: Guliverimage

Ni ji všeč, da govorijo, da je pobegnila

Sama je dejala, da je že leta želela končati športno kariero, in poudarila, da je življenje profesionalne teniške igralke precej naporno. A nato je prišel dan, ko si je rekla, da je vsega dovolj. "Očetu sem to povedala in bil je srečen. Vedno je bil na moji strani. Ne drži, da me želi nadzorovati, nasprotno, vedno je bil poln razumevanja. Vedno sva se odlično razumela," je razlagala in poudarila, da nikakor ni na begu.

"Občasno živim v Italiji, občasno pa v ZDA. V Miamiju sem preživela tri leta. Tam bi rada ostala za vedno, ampak se pogosto vračam v Italijo. Ni mi všeč, da govorijo, da sem pobegnila. Rada živim tam, kjer mi je všeč," je povedala nekdaj 26. igralka sveta, ki prav tako odločno zanika utajo davkov.

"Nikoli nas bilo strah, zamenjali smo ljudi in zdaj je vse v redu." Foto: Guliverimage

Poročali so, da je državi dolžna 480 tisoč evrov. A ona trdi, da njena družina nima ničesar s tem, ampak so za to krivi ljudje, ki so skrbeli za njene finance. "Moj oče ni delal tega, on je bil samo trener. Nikoli nas ni bilo strah, zamenjali smo ljudi in zdaj je vse v redu. Ustvarilo se je veliko napačnih predstav. Izpostavili so ime mojega očeta, ampak ni vedno on kriv."

Kdo govori resnico in kdo ne?

Italijanski mediji so poleg tega, da naj bi imela težave s plačilom davkov, pisali tudi, da naj bi iz vile, v kateri je živela v najemu, ukradla nekaj vrednih stvari. Lastnik vile jo je namreč obtožil, da je pobegnila in da ni plačala šestmesečne najemnine. Poleg tega naj bi iz hiše odnesla tudi nekaj dragocenega pohištva (perzijske preproge, starinsko mizo), ki naj bi bilo vredno od 50 do 100 tisoč evrov.

"Kako naj ukradem pohištvo, ki sem ga prinesla? Vila je bila popolnoma prazna in plačali smo najemnino," se je branila Giorgi.

Uspešna teniška kariera, tudi manekenska

Njena teniška kariera je bila uspešna, osvojila je štiri turnirske lovorike. Med štirimi osvojenimi naslovi na turnirjih WTA je najbolj navdušila, ko je leta 2021 osvojila naslov na turnirju masters 1000 v Montrealu. Največji uspeh na turnirjih za grand slam je doživela leta 2018, ko se je na turnirju v Wimbledonu prebila do četrtfinala.

Ob teniški karieri se ukvarja tudi z manekenstvom. Na družabnih omrežjih pogosto objavlja fotografije in do danes ima nekaj več kot 720 tisoč sledilcev.

