Čakajo na odgovor Šarapove in snubijo Sereno

Avstralski organizatorji teniških turnirjev

36-letna Američanka Serena Williams, ki je septembra rodila hčerko, je sprejela povabilo na ekshibicijsko tekmo v Abu Dabiju proti zmagovalki odprtega prvenstva Francije, Latvijki Jeleni Ostapenko. V Abu Dabiju se bo uradno začela nova sezona za moške, medtem ko ženske v prvem tednu januarja čakajo turnirji v Shenzenu, Brisbanu in Aucklandu.

Zdaj so organizatorji turnirja Kooyong Classic potrdili, da so stopili v stik z Williamsovo in si želijo, da bi zaigrala na turnirju v Melbournu med 9. in 12. januarjem, ki je le teden dni pred prvim vrhuncem sezone, OP Avstralije. Teniški park Kooyong je bil med drugim med letoma 1972 in 1988 prizorišče OP Avstralije, dolgo časa je bil turnir odprt le za moške, pred letom dni pa so se mu pridružile tudi igralke.

Serena Williams bo na OP Avstralije v Melbournu branila naslov. Foto: Reuters

Direktor turnirja Peter Johnston je za časnik Herald Sun potrdil, da se dogovarjajo z Williamsovo: "Sicer še vedno čakamo na odgovor Marije Šarapove (prihodnji teden bo nastopila v Shenzenu), a vsekakor smo v stiku tudi z ekipo Williamsove."

Williamsova je prejela posebno povabilo tudi za turnir v Brisbanu, lahko pa, da bo ob sestri Venus Williams zaigrala na turnirju v Sydneyju.