Britanski tenis z izgubo po kazni zaradi izključitve Rusije

Kazni, ki jih je prejelo britansko teniško vodilno telo LTA zaradi prepovedi nastopa ruskih in beloruskih igralcev na poletnih turnirjih, so povzročile finančno izgubo organizacije. Teniški združenji WTA in ATP sta organizacijo LTA kaznovali s skupno 1,59 milijona evrov za prepoved igralcem iz omenjenih držav po ruski invaziji na Ukrajino.

Kot poroča agencija PA, so bile sankcije in grožnja z nadaljnjimi kaznimi, vključno z morebitnim odvzemom turnirjev v Veliki Britaniji, glavni povod za to, da sta se Wimbledon in LTA odločila, da to poletje ne bosta vztrajala pri prepovedi.

Izvršni direktor LTA Scott Lloyd je razkril, da bo imel vodilni organ za leto 2022 izgubo, čeprav bi morala pritožba pri WTA privesti do vrnjenih 341.430 evrov po turnirjih tega poletja. Pri čemer točnih številk ni želel razkriti. Organizacija LTA je obenem pozvala moško združenje ATP, naj zniža svojo kazen, saj je bila prepoved preklicana, in zdaj čaka na odločitev.

Še en dejavnik, ki je prispeval k skupni izgubi LTA, so bile uspešne ponudbe LTA za organizacijo Davisovega pokala septembra in nato finala pokala Billie Jean King novembra lani v Glasgowu.

"Resda je bil to za nas strošek, vendar bi ga takoj ponovili"

Prodaja vstopnic, zlasti za slednjo prireditev, verjetno nikoli ne bi pokrila stroškov, vendar je Velika Britanija presegla pričakovanja z uvrstitvijo v polfinale in Lloyd vztraja, da je bil denar dobro porabljen.

"Mislimo, da je bil to pomemben dokaz predanosti in podpore tem dogodkom in našim reprezentancam, pa tudi ohranitev in nadgradnja zagona, ki ga trenutno imamo v britanskem tenisu. Resda je bil to za nas strošek, vendar bi ga takoj ponovili," je dodal Lloyd.

Velika Britanija bo septembra ponovno gostila Davisov pokal v Manchestru, vendar ne bo organizirala enakovrednega turnirja za ženske, potem ko je Mednarodni teniški zvezi ITF sporočila, da tokrat ni pripravljena prevzeti stroškov izvedbe.