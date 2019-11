V živo: Bo Rafael Nadal sploh zdržal vse napore?

V ponedeljek bosta prva na teniško igrišče v londonski dvorani O2 stopila igralca nove generacije. To sta Daniil Medvedev in Stefanos Cicipas. To bo zanju že šesti medsebojni dvoboj, vseh pet je do zdaj dobil Medvedev, ki je bil v zadnjem delu letošnje sezone najbolj vroč igralec. Bo dominiral tudi na tem turnirju?

"Upam, da bom do ponedeljka 100-odstotno nared." Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal upa, da je nared za največje napore

V večernem delu bosta igrala Rafael Nadal, prvi igralec sveta in Aleksander Zverev. Tudi ona dva sta do zdaj igrala pet medsebojnih dvobojev in vseh pet je dobil Španec, ki v London ni prišel najbolj zdrav. Rafa je na turnirju serije masters v Parizu v trebušnem predelu začutil bolečino in moral predati polfinalni dvoboj. Kot kaže so ga zdravniki oskrbeli do te mere, da bo v Londonu lahko vseeno igral.

"Upam, da bom do ponedeljka 100-odstotno nared. To je vendarle turnir, kjer vse od začetka igraš proti najboljšim igralcem. To pomeni, da bom 100-odstono nared," je pred uvodnim dvobojem povedal Rafa, ki ima za seboj zelo dobro sezono.