Bo postala tretja Hrvatica, ki ji bo uspel ta podvig?

Petra Martić se je do zdaj le enkrat uvrstila v drugi teden turnirja za grand slam. To ji je uspelo leta 2012 na OP Francije. V primeru zmage proti Juliji Putincevi bi po Ani Konjuh in Donni Vekić postala tretja Hrvatica, ki bi se uvrstila v četrtfinale turnirja v New Yorku. Za Hrvatico in Kazahstanko bo to prvi medsebojni dvoboj.

Foto: Getty Images

Naomi Osaka, četrta nosilka in že zmagovalka tega turnirja (2018), bo igrala proti Estonki Anett Kontaveit. Igralki se že dobro poznata, saj sta do zdaj odigrali štiri medsebojne dvoboje. Vse štiri pa je dobila Osaka. Kako bo tokrat?