Bo Novak Đoković lahko dal vse od sebe?

V finalu turnirja serije masters se bosta v finalu pomerila Novak Đoković in Denis Shapovalov. Ta dvoboj bo zelo pomemben za oba. Srb se namreč še vedno bori za končno prvo mesto na lestvici ATP, medtem ko Kanadčan lovi svojo prvo lovoriko na tovrstnih turnirjih.

Igralca sta do zdaj odigrala tri medsebojne dvoboje in vse tri je dobil Novak Đoković, ki je tudi tokrat velik favorit. Đoković v Parizu naskakuje že peto zmago. V tem trenutku zanj zelo pomembno, da se na lestvici ATP še bolj približa Rafaelu Nadalu, ki bo prihodnji teden prvi igralec sveta.

O številki ena se bo odločalo v Londonu Rafael Nadal bo od prihodnjega tedna prvi na lestvici ATP. Španec bo imel od ponedeljka naprej na svojem računu 9.585 točk, Đoković pa bo imel v primeru zmage v Parizu 8.945 točk. To pomeni, da bi bila razlika med njima 640 točk in vse skupaj bi se odločalo na finalnem turnirju v Londonu. Tam je točkovanje drugačno. Vsaka zmaga v skupini je vredna 200 točk, zmaga v polfinalu 400, zmagovalec turnirja pa dobi še 500 točk. V najboljšem primeru lahko igralec dobi 1.500 točk.

"Veselim se že finala in upam, da bom lahko dal vse od sebe." Foto: Reuters

Shapovalov je v dozdajšnjih dvobojih Đokoviću odvzel samo en niz, in sicer na OP Avstralije, medtem ko je preostala dva dvoboja Novak dobil dokaj suvereno. Kljub temu se Nole zaveda, da ga v finalu na nasprotni strani mreže čaka zahteven nasprotnik.

"Denis je zelo nevaren nasprotnik. Če ima dovolj časa in če bo dobro čutil žogo, bi lahko bil zelo zahteven dvoboj," je o 20-letnem Kanadčanu pred dobrim mesecem povedal Beograjčan. Tudi v Parizu je Đoković o svojem nasprotniku govoril z izbranimi besedami. "Mislim, da je Denis zmanjšal število neizsiljenih napak. Vedno je imel dobro igro, še posebno to leto, ko je napredoval. Igral je tudi izjemen tenis proti Gaelu Monfilsu. Veselim se že finala in upam, da bom lahko dal vse od sebe."

V Pariz je prišel bolan, zdaj je v finalu

Za Đokovića ta dvoboj ni pomemben samo za prvo mesto na svetovni lestvici proti Nadalu, potem ko je ta v soboto zaradi poškodbe predal polfinalni dvoboj. Prav tako lovi svojo 34. lovoriko ne turnirjih serije masters v 50. finalu na turnirjih te ravni. V primeru zmage bi se Nadalu približal le na eno razliko, potem ko ima Majorčan 35 zmag.

Na začetku tedna 32-letnemu igralcu ni kazalo najbolje, saj se ga je lotevala bolezen in se ni počutil najbolje. Očitno jim ga je v ekipi uspelo sestaviti za največje napore in veliko možnosti ima, da pride do nove, skupno že 77. turnirske lovorike. "Če sem iskren, sem zelo zadovoljen, saj se ta teden nisem počutil najbolje, ampak zadnjih nekaj dvobojev sem igral zelo dobro."

"To bo drugačen dvoboj, a tako, kot sem igral proti Monfilsu, je bilo nekaj neverjetnega." Foto: Reuters

Shapovalov je bolj spočit

Denis Shapovalov je imel v soboto nekaj sreče, potem ko mu je Rafa tik pred dvobojem predal polfinalni dvoboj in se brez boje prebil v svoj prvi finale na turnirjih serije masters. To pomeni, da bo za finale bolj spočit in vseeno je treba omeniti, da je Kanadčan v četrtfinalu proti Monfilsu igral izjemen tenis.

"To bo drugačen dvoboj, a tako, kot sem igral proti Monfilsu, je bilo nekaj neverjetnega. Bil je eden tistih dni, ko mi je šlo vse po načrtih. Upam, da bom nekaj tega prenesel tudi v dvoboj proti Đokoviću. Vseeno je treba vedeti, da je Đoković drugačen igralec, kar pomeni, da bo drugačen tenis.

Ashleigh Barty Foto: Gulliver/Getty Images

Ukrajinsko-avstralski finale na zaključnem turnirju

V finalu zaključnega turnirja v Shenzenu se bosta v velikem finalu udarili Avstralka Ashleigh Barty in Ukrajinka Elina Svitolina. Zanju bo to peti medsebojni dvoboj, vse štiri pa je do zdaj dobila Svitolina.