Bo imela Poljakinja tokrat kaj težje delo?

Prva igralka sveta in lanska zmagovalka Wimbledona bosta igrali prvi dvoboj na osrednjem igrišču OP Avstralije. Loparja bosta namreč prekrižali Iga Swiatek in Jelena Ribakina. Kako daleč lahko letos pride šele 18-letna Coco Gauff?

Iga Swiatek se je do osmine finala sprehodila brez kakršnikoli težav. Pravzaprav je pometla s svojimi dozdajšnjimi nasprotnicami. Zelo suverena v svojih dvobojih pa je bila tudi njena nasprotnica v osmini finala Jelena Ribakina, lanska zmagovalka Wimbledona.

Igralki sta do zdaj igrali le en uradni medsebojni dvoboj in takrat je bila boljša poljska igralka Iga Swiatek. Prejšnji mesec sta že igrali ekshibicijski dvoboj in je bila po dveh nizih spet boljša trenutno najboljša igralka sveta.

Na delu bo tudi mlada Američanka Coco Gauff, ki jo tokrat čaka Latvijka Jelena Ostapenko, zmagovalka OP Francije iz leta 2017. Več možnosti za zmago pripisujejo šele 18-letni Gauffovi, ki se je na OP Avstralije najdlje prebila do osmine finala. Igralki sta do zdaj pomerili enkrat. Leta 2019 je bila v Linzu boljša Gauffova, ki je trenutno sedma igralka sveta.

OP Avstralije, osmine finala (ž): Coco Gauff (ZDA, 7) – Jelena Ostapenko (Lat, 17)

Iga Swiatek (Pol, 1) – Jelena Ribakina (Kaz, 22)

Viktorija Azarenka (Blr, 24) – Lin Zhu (Kit)

Jessica Pegula (ZDA, 3) – Barbora Krejčikova (Češ, 20)

