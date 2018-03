Blaž Kavčič odločno zanika simuliranje poškodbe

V četrtek je Blaž Kavčič nekoliko presenetljivo sporočil, da v prihodnje ne bo več igral v Davisovem pokalu . Blaž je kot razlog za to navedel konstantne poškodbe, medtem ko Miha Mlakar, novi kapetan slovenske reprezentance, vidi tudi druge razloge. Nad Kavčičevim sporočilom so bili presenečeni tudi na Teniški zvezi Slovenije.

Blaž Kavčič se je po trinajstih letih igranja za slovensko reprezentanco odločil, da v Davisovem pokalu ne bo več branil slovenskih barv. Za odziv smo poklicali Miho Mlakarja, kapetana slovenske reprezentance, ki je na tekmi proti Poljski prvič vodil naše fante. Slovenija je takrat na koncu izgubila z izidom 3:2, Blaž pa zaradi poškodbe ni igral. Mlakar se danes odkrito sprašuje, ali je bil Blaž res poškodovan, saj je že v času Davisovega pokala proti Poljski treniral in kmalu za tem igral na turnirju v Sofiji.

"Glede na to, kaj je naredil na zadnjem Davisovem pokalu in da je v zadnjih štirih letih igral samo na treh Davisovih pokalih, je bila ta poteza kar malce pričakovana." Foto: Sportida

Kapetan je pričakoval takšno potezo

"Zagotovo je bil Blaž dodana vrednost za slovensko reprezentanco. Škoda, da se je tako odločil, saj bi bil lahko velik doprinos. Glede na to, kaj je naredil na zadnjem Davisovem pokalu in da je v zadnjih štirih letih igral samo na treh Davisovih pokalih, je bila ta poteza kar malce pričakovana," nam je uvodoma povedal Mlakar. Med drugim je opozoril na to, da je Kavčič s teniško zvezo podpisal triletno pogodbo in se zavezal, da bo igral v Davisovem pokalu.

"Fantje so se dogovorili, da bodo stopili skupaj in dosegli rezultat. Podpisali so pogodbe, ki naj bi jih zavezovale, on pa je zdaj to na lastno pest prekinil. Škoda za preostale igralce, s katerimi so se dogovorili in tudi podpisali pogodbo, da bodo v Davisovem pokalu igrali do leta 2020. Zdaj ne vem, kaj bodo storili na teniški zvezi," je dejal Mlakar.

"Zagotovo je bil to največji šok zame"

Svojo plat zgodbe je pojasnil tudi Blaž Kavčič, ki je trenutno na Kitajskem. Ta odločno zanika navedbe, da je v času Davisovega pokala simuliral poškodbo noge. Blaž je na prvem treningu za Davisov pokal namreč začutil bolečino in zdravnik mu je odsvetoval, da bi zaigral.

"Na žalost sem moral to odločitev sporočiti tudi našemu kapetanu. Zagotovo je bil to velik šok za ekipo, kapetana, zagotovo pa je bil to največji šok zame," nam je povedal Kavčič, ki je tudi potrdil, da je v petek pred tekmo Davisovega pokala proti Poljski opravil lažji trening. "Igral samo lahko samo bekhend, forhenda pa nisem mogel udariti niti z mesta. V soboto sem treniral malo bolj intenzivno, nisem pa bil sposoben nobenega hitrega giba, kaj šele šprinta. Moja vest je čista," je uvodoma povedal trenutno 127. igralec na svetu.

Foto: Sportida

"Lahko bi me poklical in vprašal"

Veliko vprašanj se je samo od sebe postavljalo, ko je Blaž nastopil na turnirju v Sofiji - devet dni po poškodbi - in na uvodnem dvoboju celo zmagal. "Izkazalo se je, da lahko tudi s takšno nogo igram. Veliko stvari se je izšlo, da sem zmagal, saj je bil tudi nasprotnik poškodovan. Pri kapetanu je to povzročilo kar nekaj sumov. Lahko bi me poklical in vprašal o mojem stanju. Lahko bi poklical mojega zdravnika in ga vprašal, če meni ne bi verjel. Treba je vedeti, da sem zmeraj rad igral za reprezentanco in dal na igrišču svoj maksimum. V Portorožu sem igral tudi poškodovan oziroma si še dodatno poškodoval nogo," je povedal Kavčič, ki je bil presenečen nad sklepi kapetana.

"Čudno se mi zdi, saj me kapetan pozna. Treniral me je in ve, da sem velik borec, da sem marsikdaj igral z bolečino in da sem zaradi poškodb v svoji karieri veliko pretrpel."

Svetovali so mu, da naj si ne zapira vrat "Z nikomer si ne želimo zapirati vrat, tako kot si jih tudi z Aljažem Bedenetom nismo," Foto: Guliver/Getty Images

Po izjavo smo se obrnili tudi na Teniško zvezo Slovenije, kjer smo govorili z Gregorjem Krušičem, direktorjem slovenske teniške zveze.

"Vedel sem, da o tem razmišlja in svetovali smo mu, da naj si ne zapre vrat . Razumeli smo, da bo tako tudi storil. Zdaj nas je presenetil s to izjavo. Pričakovali smo namreč, da bo dal izjavo, da do nadaljnjega ne bo igral v Davisovem pokalu. To je zdaj spremenil in trenutno vam ne morem odgovoriti, kaj to pomeni (glede pogodbe op. p.) , ker se o tem še nismo pogovarjali."

"Želimo imeti normalno komunikacijo"

Tudi na zvezi so slišali govorice, da Blaž med Davisovem pokalu proti Poljski naj ne bi bil poškodovan, vendar pa o tem nimajo nobenih dokazov, zato tega ne želijo komentirati ali kogarkoli obsojat. Pred časom so z Blažem govorili in zatrjujejo, da so z njim v povsem normalnih odnosih. "Nočem se ponavljati, ampak vseeno želim sporočiti, da želimo imeti normalno komunikacijo in tudi v bodoče želimo, da je tako. Z nikomer si ne želimo zapirati vrat, tako kot si jih tudi z Aljažem Bedenetom nismo," je še povedal Krušič.