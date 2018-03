Kavčič se poslavlja od slovenske teniške reprezentance

Slovenski teniški igralec Blaž Kavčič se je po 13 letih igranja za Davisov pokal odločil, da konča reprezentančno kariero. Glavni razlog za reprezentančno slovo so neprestane poškodbe, ki so ga prisilile v to, da sklepni del kariere načrtuje bolj racionalno.

"Ni lahko sprejeti tako pomembne odločitve, pa vendar, pred dnevi sem dopolnil 31 let, seznam poškodb in operacij pa je že zelo dolg. Moram poslušati svoje telo in občutke. Vse želim podrediti temu, da bom ostal nepoškodovan. Upam, da bo telo služilo in da odigram še kakšno sezono v celoti," je v poslovilnem sporočilu za javnost napisal Kavčič, trenutno 116. igralec sveta.

Foto: Sportida

"Urnik želim prilagajati semo še svojemu zdravju"

"Tekem za Davis Cup sicer ni veliko, dve ali tri na leto, vendar je treba precej prilagajati urnike, potovanja in podlage. Skupaj s pripravami in potem prilagajanjem nazaj na turnejo gre hitro nekaj tednov. V mojem primeru, ko že zadnjih pet let niti ene sezone nisem odigral v celoti, ima to potem viden vpliv."

"V prihodnjih letih, kolikor mi jih je še namenjeno, da igram tenis na najvišji ravni, želim urnik prilagajati samo še svojemu zdravju," je sporočil teniški igralec, ki je za slovensko reprezentanco prvič nastopil leta 2006, ko je imel 19 let, in že na svojem debiju zmagal na tekmi posameznikov proti Alžiriji.

Prekinitev reprezentančne kariere ne pomeni slovesa od slovenskega tenisa, je poudaril Kavčič. "Še vedno sem slovenski teniški igralec in z veseljem bom kakorkoli pomagal slovenskemu tenisu, če bodo kakšne priložnosti. Zavedam se, da sem si skozi 13-letno profesionalno kariero nabral veliko izkušenj, ki jih bom vedno z veseljem delil."

Foto: Vid Ponikvar

Želi si, da bi se tekmovanje Davis Cup razvijalo v pravo smer. "Letos so sprejeli določene novosti, saj je format res že malce zastarel, za tekmovalce preveč obremenjujoč, za gledalce pa morda preveč dolgočasen. Ostajam seveda velik navijač Slovenije in reprezentanci želim, da bo čim večkrat nastopila v popolni ekipi. Z Aljažem in Blažem na čelu je to še vedno ekipa, ki lahko v dobri formi in ob dobrem žrebu potrka na vrata svetovne skupine v naslednjih letih."

Kavčič je v prvem delu sezone petkrat zaigral v glavnem delu turnirjev serije ATP, trenutno pa nastopa na turnirjih serije ATP Challenger na Kitajskem.