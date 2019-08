Španec Ramos prvi finalist Kitzbühla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju ATP v Kitzbühlu v Avstriji je Španec Albert Ramos v prvem polfinalu v dveh nizih s 7:5 in 6:4 odpravil Norvežana Casperja Ruuda. Za drugo mesto v finalu pa bosta obračunala prvi in sedmi nosilec, domačin Dominic Thiem in Italijan Lorenzo Sonego.