Mlada zvezdnica je preživljala najhujše trenutke svojega življenja #video

Naomi Osaka je razkrila, da že vse od zmage v Melbournu ne uživa v tenisu. Takoj po zmagi v Avstraliji se je zgodil nepričakovani razhod s trenerjem Sascho Bajinom, ki jo je pripeljal do največjih uspehov. To je takrat v teniškem svetu dvignilo kar veliko prahu, vse od takrat pa Naomi ni več dosegala velikih uspehov.

Šele 21-letna teniška igralka, ki je že pred časom priznala, da ji medijski žarometi ne ustrezajo preveč, je razkrila svojo dušo in na družbenih omrežjih objavila dolg zapis. "Zadnji meseci, kar zadeva tenis, niso bili najboljši. K sreči imam okrog sebe ljudi, ki jih imam rada in obratno," je uvodoma zapisala trenutno druga igralka sveta, ki za vse napake krivi izključno sebe, ne svoje ekipe.

"Čeprav so bili to najtežji trenutki v mojem življenju, sem imela srečo, ker sem spoznala določene ljudi. Z njimi sem se lotila stvari, o katerih pred tem nisem niti razmišljala."

"Zmeraj sem svoje težave držala v sebi, saj nisem želela nikogar obremenjevati s tem. Naučili so me, da jim moram zaupati in da ne smem vsega bremena prevzemati nase. Na podlagi tega lahko rečem, da vse od OP Avstralije nisem uživala v igranju tenisa."

Sredi novinarske konference odvihrala ven

Osaka, ki bo septembra branila zmago na OP ZDA, se na turnirjih za grand slam v Parizu in Wimbledonu ni najbolj proslavila. Na pariškem pesku se je poslovila v tretjem krogu turnirja, medtem ko je na wimbledonski sveti travi doživela veliko razočaranje. Tam se je namreč poslovila že v uvodnem krogu. Bila je tako razočarana, da je po dobrih štirih minutah prosila, ali lahko zapusti tiskovno središče, saj se bo drugače razjokala …

Veseli se boljše prihodnosti

Naomi Osako bomo lahko spremljali prihodnji teden na turnirju v Torontu, kjer računa, da bodo prišli boljši rezultati. "Veliko časa sem imela za razmišljanje in veliko sem se naučila. Mislim, da sem v zadnjem letu osebno dozorela. Zato sem že navdušena, kakšna bo videti prihodnost na igrišču kot ob njem."