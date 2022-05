Šele 19-letni teniški igralec Carlos Alcaraz je pred kratkim razkril, da se ne boji priznati, da je pripravljen osvojiti OP Francije, ki se začne konec tedna. Ob tem je še priznal, da ga morata družina in ekipa tu in tam brzdati.

Novak Đoković je moral letos v Madridu mlademu Špancu priznati poraz. Kako bo v Parizu na OP Francije? Foto: Reuters

"Padla" sta tako Nadal kot Đoković

V nedeljo se začne OP Francije, drugi turnir za grand slam, kjer med ožje favorite za zmago spada tudi Carlos Alcaraz. Verjetno bosta njegova največja tekmeca Rafael Nadal in Novak Đoković. Spomnimo, da je šele 19-letni španski mladenič pred kratkim na turnirju serije masters v Madridu na poti do velike zmage premagal Rafaela Nadala, Novaka Đokovića in Aleksandra Zvereva. Prav tako je letos osvojil še dva turnirja na pesku – v Riu de Janeiru in Barceloni.

Po vseh uspehih je samozavesten. Foto: Reuters

Po teh rezultatih so se njegovi apetiti pričakovano povečali. Mladi teniški zvezdnik zato sploh ne skriva želje, da bi v Parizu prišel do svojo prve lovorike na turnirjih za grand slam. "Ne bojim se povedati, da sem pripravljen osvojiti turnir za grand slam," je za argentinski časnik La Nacion uvodoma povedal Alcaraz.

"Fizično se zelo dobro počutim, tudi psihološko sem zelo močan. Sem močan igralec in to je tisto, kar potrebuješ za zmago na turnirju za grand slam. Počutim se dobro in samozavestno. To so stvari, ki me peljejo navzgor, in ni mi težko povedati, da sem pripravljen na to."

Mladi Španec je trenutno šesti na svetovni lestvici, kar pomeni, da bi se lahko že v četrtfinalu srečal z Rafaelom Nadalom, na Novaka Đokovića pa bi lahko naletel v polfinalu. Seveda je to odvisno od žreba.

Carlos Alcaraz ima v svoji vitrini pet lovorik. Samo letos je dosegel štiri. Nazadnje je zmagal v Madridu. Foto: Reuters

"Počakaj malo, kam se ti tako mudi"

Njegova želja pa ni samo zmagati na turnirju za grand slam, ampak postati prvi igralec na lestvici ATP. Alcaraz ima za to vse možnosti. Njegovo igro je pohvalil tudi Nole, ki trenutno drži številko ena na svetovni lestvici. Kljub vsem uspehom ga njegovi starši in ekipa poskušajo obdržati na realnih tleh. To jim, kot kaže, dobro uspeva.

"Moram se zahvaliti svoji družini in ekipi, kjer mi vedno dopovedujejo, kaj je in kaj ni dobro zame. Včasih sem muhast. Želim si nekaterih stvari, ampak velikokrat v tistem trenutku niso idealne. Zato mi v družini in ekipi govorijo: 'Počakaj malo, kam se ti tako mudi. Pojdi korak za korakom in tako dalje.'"

"Prav tako sem človek, ki ima stvari zelo razjasnjene. Imam jasne cilje in sanje. Želim si postati številka ena, ne glede na to, koliko turnirjev bo še prišlo, in ne glede na to, kaj vse še pride. Še vedno mi ni uspelo postati prvi igralec sveta. To mi pomaga, da ostanem z nogami na tleh in da še naprej poskušam izpolniti svoje sanje," je dodal Carlitos, kakor ga tudi imenujejo.