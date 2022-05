Španski najstnik, ki je trenutno šesti igralec lestvice ATP, je novico o nastopu na teniškem turnirju Plava Laguna Croatia Open v Umagu, kjer bo branil lansko zmago, napovedal prek profila turnirja na Instagramu.

"Vesel sem, da vam lahko sporočim, da se letos vračam v Umag, na katerega me vežejo lepi spomini. Upam, da bom ubranil naslov in da se vidimo na turnirju," je sporočil 19-letni teniški zvezdnik iz španskega mesta Murcia, ki je prav v Umagu začel svoj meteorski vzpon proti vrhu teniške lestvice.

V trenutku, ko je julija lani v Umagu osvojil turnir, je bil na 73. mestu lestvice ATP, danes, deset mesecev pozneje, je že na šestem mestu, kamor se je zavihtel po svoji drugi zmagi na turnirjih Masters 1000 v Madridu, kjer je na poti do naslova na peščeni podlagi ugnal tudi teniška velikana Rafaela Nadala in Novaka Đokovića.

Alcaraz je najmlajši zmagovalec turnirja ATP v Umagu. Ob zmagi je imel zgolj 18 let.



Nad novico so navdušeni tudi organizatorji umaškega turnirja. "Potrditev Carlosove vrnitve je nagrada za večletno delo ljudi, ki vodijo turnir Plava Laguna Croatia Open Umag. Alcaraza smo prepoznali že kot 15-letnika in njegovi ekipi, ki jo je vodil legendarni Juan Carlos Ferrero, poslali vabilo na kvalifikacije leta 2019 in jih pozvali k večletnemu sodelovanju. Ravno zato imamo privilegij, da smo lahko del njegove pravljice in da ga lahko znova gostimo v Umagu, Istri in na Hrvaškem," je v izjavi za javnost povedal direktor turnirja Tomislav Poljak.

Turnir bo v umaškem Stella Marisu potekal od 22. do 31. julija 2022.

Preberite še: