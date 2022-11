Avstralci prvi finalisti Davisovega pokala

Avstralska teniška reprezentanca je prva finalistka Davisovega pokala. V drugem delu zaključnega turnirja v španski Malagi so v polfinalu z 2:1 premagali Hrvaško po odločilnem obračunu med dvojicami. Tekmec v finalu bo znan v soboto, ko se bosta ob 13. uri pomerila Italija in Kanada. Finale bo v nedeljo ob 13.00.

Avstralci, ki so druga najbolj uspešna reprezentanca v Davisovem pokalu za ZDA, so si zagotovili že skupno 39. nastop v finalu tega tekmovanja, a šele prvi po letu 2003. Takrat so ugnali Španijo s 3:1 in osvojili zadnjega od svojih 22. naslovov.

Na večni lestvici imajo sicer 28 naslovov, a so med letoma 1905 in 1922 nastopali skupaj z Novo Zelandijo.

Danes so po prvem obračunu med posamezniki varovanci Lleytona Hewitta pripravili preobrat. Po zmagi Borne Ćorića proti Thanasiju Kokkinakisu s 6:4, 6:3, je v drugem posamičnem dvoboju Alex De Minaur zasenčil Marina Čilića in zmagal s 6:2, 6:2.

V dvojicah sta se finalistoma zaključnega turnirja v Torinu, Nikoli Mektiću in Mateju Paviću, zoperstavila Max Purcell in Jordan Thompson. Po dveh urah in 14 minutah sta slavila prav tako po preobratu s 6:7 (3), 7:5, 6:4.

Hrvati so si prizadevali za peti nastop v finalu, doslej pa so dvakrat slavili. Lani jih je v finalu premagala Rusija z 2:0. Ta zaradi ruske agresije nad Ukrajino do nadaljnjega ne sme nastopati na ekipnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne teniške zveze ITF.