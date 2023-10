Američan je prišel do prve turnirske lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američan Ben Shelton je zmagovalec teniškega turnirja ATP 500 v Tokiu z denarnim skladom 1.916.447 evrov. Enaindvajsetletnik je bil boljši od Rusa Aslana Karaceva s 7:5, 6:1 in v prvem finalu na najvišji ravni zabeležil tudi prvo lovoriko.

Za nepostavljenega Sheltona to sicer ni prvi odmeven dosežek na turneji ATP, saj je letos igral v polfinalu domačega odprtega prvenstva v New Yorku, kjer je moral priznati premoč Srbu Novaku Đokoviću. Na začetku leta je igral še v četrtfinalu OP Avstralije.

Shelton bo po zmagi v Tokiu na ponedeljkovi lestvici prišel do najvišje uvrstitve v karieri, zasedel bo 14. mesto.

Za 30-letnega Rusa, nekdanjega polfinalista OP Avstralije (2021) in dobitnika srebrne kolajne med dvojicami v Tokiu 2021, je bil to peti finale. Drugič je izgubil, pred tem pa je bil najboljši v Dubaju, Moskvi (oba 2021) in lani v Sydneyju.

* Tokio, ATP 500 (1.916.447 evrov):

Ben Shelton (ZDA) - Aslan Karacev (Rus) 7:5, 6:1.

Preberite še: