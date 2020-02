Aljaž Bedene po hudem boju priznal premoč 19-letnemu Kanadčanu

V današnjem četrtfinalnem obračunu proti enajst let mlajšemu tekmecu iz Kanade se mu ni izšlo. V prvem nizu je Bedene "usodno napako" naredil v deseti igri, ko je pri zaostanku s 4:5 izgubil svoj servis. Auger-Aliassime je po 47 minutah prvi niz dobil s 6:4, Kanadčan pa je nato še bolje odprl drugi niz.

Že v drugi igri je odvzel začetni udarec slovenskemu tekmecu na nasprotni strani mreže in povedel s 3:0. A Bedene ni vrgel puške v koruzo, v peti igri je tudi on odvzel servis tekmecu in znižal na 2:3, naslednjo igro pa gladko dobil in izenačil na 3:3.

THE CANADIAN KID IS ON A ROLL. 🔥@felixtennis continues his run in Rotterdam to the semifinal, defeating Bedene 6-4, 7-6(6).#abnamrowtt pic.twitter.com/koSwMaOqJn — Tennis Channel (@TennisChannel) February 14, 2020

Odločitev o zmagovalcu je padla šele v podaljšani igri. V njej je sprva bolje kazalo Bedenetu, ki je povedel s 4:2, po hudem boju in številnih izmenjavah udarcev - pri šesti točki sta tekmeca to storila kar 29-krat - pa je bilo več preudarnosti in kanček sreče na strani temnopoltega kanadskega igralca, ki je drugi niz dobil po 66 minutah, poroča STA.

Trenutno 21. igralec na svetu iz Kanade se bo v sobotnem polfinalu pomeril s Špancem Pablom Carreno-Busto, ki je bil v današnjem prvem četrtfinalnem obračunu po hudem boju boljši od Italijana Jannika Sinnerja s 7:5, 3:6 in 7:6 (6).

