16-letna Američanka spet vzbuja pozornost

Šele 16-letna Amanda Anisimova je nase opozorila že na turnirju v Indian Wellsu, ko se je prebila do četrtega kroga. Mlada Američanka je tokrat za zmago potrebovala eno uro in 38 minut. Dvoboj pa bi se zanjo lahko končal precej nesrečno, saj si je v tretjem nizu nerodno zvila gleženj, a na njeno srečo ni bilo nič hujšega.

#Anisimova left ankle getting taped.. #Soylu trying to stay warm and ready..#USOpen qualies pic.twitter.com/vtEa1m7mKk