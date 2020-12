Wada: V letu 2018 je bilo 1923 potrjenih dopinških kršitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letu 2018 je bilo natanko 1923 potrjenih dopinških kršitev, krivda je bila ugotovljena pri športnikih in športnicah iz 117 držav, pri predstavnikih 92 športnih panog, je Svetovna protidopinška organizacija (Wada) navedla v svojem letnem poročilu. To je 6,5 odstotka več kot leta 2017 in 13-odstotni porast glede na leto 2016.