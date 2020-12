Tudi letos bo izbor športnika in športnice leta 2020

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) bo tudi letos, kljub pandemiji novega koronavirusa, izpeljalo tradicionalni izbor športnika in športnice, ki sta najbolj zaznamovala iztekajoče se leto. Prireditev bo v sredo, 16. decembra. Tokrat nekoliko manj bučno kot običajno, a tudi letos z največjimi športnimi junaki.

Tradicionalna prireditev, že 53. po vrsti, se bo začela ob 20. uri z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija. Iz studia bosta televizijsko gledalstvo pozdravila gostitelja večera, športna novinarja Saša Jerković in Irena Shyama Hlebš, ki bosta razglasila zmagovalce v štirih kategorijah, so sporočili iz DŠNS.

Lani je športnik leta postal kolesarski šampion Primož Roglič, športnica leta je bila izjemna športna plezalka Janja Garnbret, odbojkarska reprezentanca pa je osvojila naziv ekipe leta. Priznanje za obetavno športno osebnost leta je prejela teniška igralka Kaja Juvan.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Gosti iz športnega sveta se bodo javili iz virtualnega okolja

Med prireditvijo se bodo iz virtualnega okolja javili gosti iz športnega sveta, ki so s svojim delom pustili velik pečat na športnem področju. Za glasbeno spremljavo bo skrbela nekdanja športnica in manekenka Brina Knauss, ki utrjuje svoj sloves na največjih elektronskih festivalih. Mala terasa s Tilnom Artačem in Igorjem Bračičem bo minila v športnem duhu.

Režiser prireditve je Mile Vilar, scenograf pa Ivo Koritnik. Priznanja Društva športnih novinarjev Slovenije za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je umetnik Luka Tratnik.

DŠNS bo prireditev tudi letos organiziral v sodelovanju z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki bo razglasil svoje dobitnike najvišjih priznanj v iztekajočem se letu.