Prvi mož OKS bolj zadovoljen z ureditvijo kot prej

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec je ocenil, da bi bila lahko umestitev športa v predvideno ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport boljša od dosedanjih, ko je bil šport del ministrstev za izobraževanje, "je pa daleč od idealnega". Izpostavil je tudi, da je to zaenkrat njegovo osebno mnenje.

"Gotovo bomo lahko več o tem rekli 31. maja, ko bo seja izvršnega odbora, ter 16. junija po skupščini. Obenem je seveda vsak podrobnejši komentar prehiter, saj se vlada šele oblikuje. Tako ne vemo, kako naj bi bilo ministrstvo oblikovano in tudi tega ne, če bo šport dobil svojega državnega sekretarja," je pojasnil Gabrovec.

"Včeraj so me presenetili"

"Včeraj so me presenetili s tem obvestilom. Kot strela z jasnega je bila zame umestitev športa v gospodarski resor, pred volitvami so tudi v tedanji opoziciji zagovarjali združitev športa s turizmom. Je pa vsekakor sedanji predlog boljši od morebitne povezave športa in zdravstvenega resorja. Pa tudi od prejšnje, ko je bil šport del ministrstev za izobraževanje in kot nekakšen trinajsti direktorat podcenjen pod vsemi vladami po osamosvojitvi. V športu smo si gotovo povsem enotni najmanj v tem, da si želimo boljšega odnosa," je dodal predsednik slovenskega olimpijskega gibanja.

Preberite še: