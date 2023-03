Prelepo, da bi trajalo: brazilski amaterski košarkar po pomoti prejel 350 tisočakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski amaterski košarkar Joao Victor Gomes da Silva je na svoj račun prejel 350 tisoč evrov, ki so bili namenjeni soimenjaku iz nogometnih vrst. Foto: Guliverimage

Brazilski amaterski košarkar Joao Victor Gomes da Silva je bil šokiran, ko je videl, da so na njegov bančni račun nakazali 350.000 evrov, potem ko so ga zamenjali z nogometašem Joaom Victorjem Gomesem da Silvo, s katerim sta soimenjaka po imenu in priimku. Bolj slavni da Silva igra za angleškega prvoligaša Wolverhampton.