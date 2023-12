Ponovitev scenarija iz leta 2021: Janja Garnbret in Tadej Pogačar z naskokom glasov za športnika leta 2023

Janja Garnbret in Tadej Pogačar (na prireditvi v Ljubljani ga ni bilo) sta prepričjiva zmagovalca izbora športnik leta 2023. Prvi kolesar svetovne jakostne lestvice in najbolj dominantna športna plezalka v zgodovini so člani Društva športnih novinarjev Slovenije za najboljša izbrali že leta 2021. Za 24-letno Korošico je to že četrti laskavi naziv v karieri, za leto dni starejšega gorenjskega šampiona pa drugi.

Janja Garnbret in Tadej Pogačar (na prireditvi v Ljubljani ga ni bilo) sta prepričjiva zmagovalca izbora športnik leta 2023. Prvi kolesar svetovne jakostne lestvice in najbolj dominantna športna plezalka v zgodovini so člani Društva športnih novinarjev Slovenije za najboljša izbrali že leta 2021. Za 24-letno Korošico je to že četrti laskavi naziv v karieri, za leto dni starejšega gorenjskega šampiona pa drugi. Foto: www.alesfevzer.com

Za najboljšo športnico Slovenije je bila že četrtič razglašena športna plezalka Janja Garnbret, za športnika leta pa drugič v karieri kolesar Tadej Pogačar. Oba sta v glasovanju članov Društva športnih novinarjev Slovenija zmagala prepričljivo prednostjo. Za najboljše slovenske športnike je glasovalo 121 novinarjev, ki so za športnike glasovali po načelu 3-2-1 (tri točke za 1. mesto, dve točki za 2. mesto in točko za 3. mesto).

Četrti (prepričljiv) naslov za Janjo Garnbret

Štiriindvajsetletna Janja Garnbret, aktualna svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji in balvanih ter svetovna podprvakinja v težavnosti, ki je športno plezanje v Sloveniji popeljala do neslutenih višav, je na glasovanju prejela kar 336 točk in z naskokom ugnala drugouvrščeno v izboru, atletinjo Tino Šutej (107 točk), drugo z dvoranskega EP, drugo na evropskih igrah, četrto na svetovnem prvenstvu in drugo v skupnem seštevku diamantne lige, ter judoistko Andrejo Leški, ki je sezono 2023 končala kot svetovna podprvakinja in evropska prvakinja (75 točk). Ker je že sredi priprav na olimpijsko sezono, se je oglasila z Japonskega.

Tina Šutej je v izboru za športnico leta 2023 zasedla 2. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Težja izbira, a glasovi so jasni

Tudi v moški konkurenci smo dobili prepričljivega zmagovalca. Tadej Pogačar, prvi kolesar na svetovni jakostni lestvici UCI, zmagovalec največje enodnevne dirke, dirke po Flandriji, trikratni zaporedni zmagovalec Lombardije, drugi na Dirki po Franciji in dobitnik brona na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, je zbral 267 točk. Na drugem mestu je zmagovalec Gira in največje presenečenje letošnjega prestopnega roka Primož Roglič s 166 točkami in na tretjem košarkarski mojster Luka Dončić, drugi strelec lige NBA, prvi strelec svetovnega prvenstva in član prve peterke sezone lige NBA, ki je zbral 101 točko. Ker so vsi trije trenutno v tujini, so nagrade v njihovem imenu prejeli starši, ki so teh zadolžitev zdaj že dodobra vajeni.

Kaj Tadeju Pogačarju pomeni naziv športnik leta, si poglejte v spodnji izjavi (video: Jaka Lopatič)

Šeško obeta, Lanišek navdihuje

Za najbolj obetavno mlado športno osebnost je bil izbran nogometaš Benjamin Šeško, ki smo ga z nagrado pred dnevi presenetili v Leipzigu, nagrado za športno potezo pa je prejel smučarski skakalec Anže Lanišek, ki je lani na zaključku sezone v Planici z ganljivo potezo – na zmagovalni oder je prišel s kartonastim plakatom s podobo tekmeca in prijatelja Dawida Kubackega – in s tem dal jasno vedeti, da bi si tudi Poljak zaslužil medaljo za skupni seštevek. Kubacki se mu je med prireditvijo na daljavo tudi javno zahvalil za pomoč in podporo, ki sta mu jo z ženo nudila v času težke družinske zdravstvene preizkušnje.

Za obetavno športno osebnost je bil izbran nogometaš Benjamin Šeško. Foto: Ana Kovač

Za ekipo leta je bila izbrana slovenska nogometna reprezentanca, ki je z uvrstitvijo na Euro2024 sprožila pravo nogometno evforijo. V glasovanju članov DŠNS je zbrala 44 glasov (v izboru za ekipo leta ima vsak novinar na voljo le eno točko), le tri več od moške odbojkarske reprezentance (41). Med športniki invalidi je za izstopajoč športni dosežek nagrado prejela slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede.

Na slavnostni prireditvi je svoja najvišja priznanja, velike statue za športnike, in plakete za njihove trenerje podelil Olimpijski komite Slovenije. Nagrade so prejeli metalec diska Kristjan Čeh in njegov trener Gerd Kanter, športna plezalka Janja Garnbret in njen trener Roman Krajnik, kajter Toni Vodišek in njegov oče ter trener Rajko Vodišek, kajakašica Eva Terčelj in njen trener Jernej Abramič, kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič ter selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn. Med nagrajenci so bili tudi člani mešane in moške skakalne ekipe (Nika Križnar, Anže Lanišek, Timi Zajc, Ema Klinec, Žiga Jelar in Lovro Kos ter trenerja Zoran Zupančič in Robert Hrgota), kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič ter njuna trenerja Jože Vidmar in Borut Javornik.

Med podeljevalci nagrad je bil tudi nekdanji smučar Jure Košir. Foto: www.alesfevzer.com

Nagrade so podeljevali znani športni obrazi, junaki olimpijskih iger v Lillehammerju Katja Koren Miklavc, Alenka Dovžan in Jure Košir, judoistka Anamari Velenšek, plavalka Alenka Kejžar, gluhi košarkar Miha Zupan, smučarska tekačica Vesna Fabjan, kolesar Jure Pavlič, nogometaš Branko Oblak in gimnastični olimpionik Miroslav Cerar.

Slavnostni športni večer, ki ga je v neposrednem prenosu prenašala tudi RTV Slovenija, sta povezovala športni novinar Anže Bašelj in voditeljica ter pevka Flora Ema Lotrič. Prireditev je režiral Jaka Krivec ob pomoči Roka Škodlarja, scenografijo je pripravil Ivo Koritnik, za videovsebine pa je skrbela Stella Ivšek. Plesno in glasbeno je dogodek dopolnil plesni klub Bolero.

Fotoutrinki z podelitve športnik leta 2023 (foto: www.alesfevzer.com):

