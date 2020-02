Odlična novica za vse uporabnike Telekoma Slovenije. Vrača se Šport TV.

Vsi uporabniki Telekoma Slovenije, ki radi spremljajo italijansko Serie A, bodo spet lahko uživali v igrah Josipa Iličića in njegove Atalante. In še v marsičem.

"V Telekomu Slovenije smo se s Šport TV po intenzivnih pogajanjih dogovorili, da bodo programi Šport TV 1, Šport TV2 in Šport TV 3 našim uporabnikom spet na voljo od nedelje, 1. marca," so dobro novico za športne navdušence, ki uporabljajo njihove storitve, sporočili s Telekoma Slovenije.

"Uporabniki Telekoma Slovenije bodo tako lahko prek programov Šport TV med drugim spremljali tekme na Euro 2020, kvalifikacijske tekme slovenske nogometne reprezentance za svetovno prvenstvo, italijansko in francosko nogometno ligo, rokometno ligo prvakov, dirke najboljših motokrosistov, hokejsko ligo NHL in še številne druge tekme. Programi Šport TV 1, Šport TV 2 in Šport TV 3 bodo uporabnikom na voljo na enakih programskih mestih kot doslej," so še zapisali v sporočilu za javnost pri Telekomu Slovenije.

Naročniki Telekoma Slovenije so 2. decembra lani ostali brez omenjenih treh športnih programov. Telekom jih je, kot je tedaj pojasnil, zaradi nerazumnih finančnih pogojev umaknil iz svoje programske sheme. Umik programov so izvedli med rokometno tekmo slovenske ženske reprezentance na svetovnem prvenstvu na Japonskem.