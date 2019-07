Poglejte: očetu Petra Sagana se je zmešalo od veselja #video

29-letni Peter Sagan, ki je bil pred tem na letošnjem Touru najbližje zmagi v prvi etapi, ko je zaostal zgolj za Nizozemcem Mikom Teunissnon iz ekipe Jumbo-Visma, se je na včerajšnji peti etapi 106. izvedbe Toura končno veselil etapne zmage.

"Vedel sem, da moram biti potrpežljiv, da bo slej kot prej prišla tudi zmaga. In končno je tudi prišla. Zahvaljujem se fantom iz moje ekipe, ves čas so nadzorovali položaj. Moral sem narediti, kar najbolje znam. Če mi ne bi uspelo, bi me vsi spraševali, kaj je manjkalo. Zdaj vidite, da ni manjkalo nič. Vsak za zmago potrebuje dober dan in nekaj sreče," je na cilju dejal Sagan.

"Vsak za zmago potrebuje dober dan in nekaj sreče," je po etapni zmagi dejal Sagan. Foto: Reuters

Drugo mesto v etapi je zasedel Belgijec Wout Van Aert, tretje in četrto pa Italijana, evropski prvak Matteo Trentin in Sonny Colbrelli, kolesar Bahrain Meride, ki mu je pred sprintom pomagal tudi Matej Mohorič. Slovenec je na koncu zaostal 17 sekund in zasedel 78. mesto. Še večji zaostanek si je nabral Jan Tratnik.

Pred kolesarji je prva gorska etapa na letošnjem Touru.

Peta etapa je bila bolj kot ne ogrevanje za napore, ki kolesarje čakajo danes, ko bo na sporedu prva gorska etapa s sedmimi kategoriziranimi vzponi, štirimi prve kategorije, kakršen bo tudi zaključni klanec na La Planche Des Belles Filles.

Kakšni napori danes čakajo kolesarje na Touru, si lahko preberete na spodnji povezavi:

