Nov podvig Slovencev, ki jemlje dih #video

Po zabijanju na drvečem vlaku in brezstičnem plačevanju pod Solkanskim mostom so si akrobati Dunking Devils dali duška z novim podvigom: skoki na največjem trampolinu na svetu.

Največji trampolin na svetu je v celoti slovenska pogruntavščina, ki se je članom akrobatske skupine Dunking Devils porodila že pred leti. Izvirno idejo, ki je zajemala postavitev mreže med štiri mogočna drevesa, so nadgradili in dvignili še stopničko višje.

V želji, da bi svoje akrobatske vragolije ponesli v zrak, so fantje samostojno zasnovali in sestavili okvir iz aluminijastih stebrov, nato pa ogromno konstrukcijo s površino 150 kvadratnih metrov obesili z žerjava.

Foto: Arhiv Dunking Devils

Gradnja trampolina, ki je meril 12 x 12 metrov, je trajala dva dni, zanj pa so porabili 36 najlonskih zategovalnih trakov, 300 jeklenih vzmeti, 50 metrov verige in 50 metrov jeklenice.

Izzivu je bil kos le najmočnejši, 42 metrov visok žerjav iz Klančarjeve flote z nosilnostjo 12 ton, ki je največji trampolin na svetu dvignil kar 30 metrov od tal.

Mreža, ki so jo naročili iz Francije, je fante med izvajanjem vrtoglavih salt in skokov kot edina prepreka varovala pred padcem v globino. Največji trampolin na svetu jih je namreč pognal tudi do deset metrov pod oblake, kar pomeni, da so Gašper, Jan, Matevž in Maks leteli kar 40 metrov nad zemljo.

Adrenalinska izkušnja, ki so jo vsi sodelujoči doživeli prvič, jih je tako navdušila, da si želijo največji trampolin na svetu poleti 2020 postaviti tudi v Ljubljani, so sporočili iz ekipe Dunking Devils.

Eden od akrobatov, Maks Veselko, je občutek lebdenja 40 metrov nad tlemi, od katerih te loči le nekaj tankih vrvic, spletenih v mrežo, opisal z naslednjimi besedami. "Na začetku telo doživi šok, a se sčasoma privadi na nenehno gibanje žerjava in odbijanje mreže, ki valovi pod skoki akrobatov. Pospeški, ko te mreža izstreli, so vrtoglavi, let po zraku pa čisti užitek!"

Podvig, ki so ga posneli v Sežani, si bo mogoče ogledati na platformi YouTube in na družbenem omrežju TikTok.

