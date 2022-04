Najboljša? Nizozemski dirkač in jamajška atletinja!

💬 "I am the second woman to do what I have done at the @Olympics. To be the second fastest woman alive is really an honour and a privilege, it is an honour to walk away with this trophy"#Laureus22 World Sportswoman of the Year Award winner, @FastElaine 🏆 pic.twitter.com/61VyDLTa3t — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

Jamajčanka Elaine Thompson-Herah si je priznanje zaslužila s tremi zlatimi medaljami na OI v Tokiu (100 in 200 m, 4x100 m), Max Verstappen pa je aktualni svetovni prvak formule 1.

The 2022 Laureus World Sports Awards best in class 🙌#Laureus22 — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

Med nominiranci so bili v ženki konkurenci še španska nogometašica Alexia Putellas, ameriška atletinja Allyson Felix, avstralska teniška igralka Ashleigh Barty, njena rojakinja plavalka Emma McKeon ter ameriška plavalka Katie Ledecky.

Max Verstappen je vajen osvajanja priznanj. Foto: Guliver Image

Pri moških so se za prestižno nagrado potegovali še ameriški plavalec Caeleb Dressel, kenijski atlet Eliud Kipchoge, srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, poljski nogometaš Robert Lewandowski in igralec ameriškega nogometa Tom Brady.

V ekipni konkurenci pa so slavili nogometni reprezentanti Italije. Premagali so nogometaše Argentine, žensko nogometno ekipo Barcelone, kitajsko reprezentanco v skokih v vodo, moštvo formule 1 Mercedes ter košarkarsko ekipo lige NBA Milwaukee Bucks.

🏆 The #Laureus22 World Sportsman of the Year Award winner is @Max33Verstappen



Max won his first @F1 Championship in thrilling style in 2021. The @redbullracing driver had ten Grand Prix wins during the year and a record 18 podium finishes 👏 pic.twitter.com/8QmjeyDcCr — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

Nagrade podeljuje fundacija Laureus, nominirance in nagrajence pa izbira 71-članski odbor, ki ga vodi legendarni novozelandski igralec ragbija Sean Fitzpatrick.

Podelili so še nekaj nagrad. Med drugim sta ju za preboj leta dobila britanska teniška igralka Emma Raducanu, za vrnitev leta pa tekmovalka v rolkanju Britanka Sky Brown, med športniki invalidi pa švicarski atlet Marcel Hug.

After 22 years in the @NFL, winning the @SuperBowl a record 7 times and the Super Bowl MVP 5 times, @TomBrady is the most successful player in the history of the game 🏈



🏆The Laureus Lifetime Achievement Award recipient has posted some incredible career numbers #Laureus22 pic.twitter.com/JlE4wbALeD — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

Nagrado za življenjske dosežke pa je dobil Brady, ki je lani sprva končal športno pot, pa se potem spet vrnil na igrišča. Nagrada za posebne dosežke je pripadla Lewandowskemu, zdaj upokojeni motociklistični dirkač Valentino Rossi pa je prejemnik nagrade športna legenda.