Klic na pomoč: dobrih 25 milijonov evrov izpada prihodka

Slovenska vlada naj bi v kratkem začela pripravljati drugi sveženj "megazakona", s katerim bi ublažila posledice koronavirusa in kar najbolj učinkovito pomagala deležnikom pri normalizaciji po končani pandemiji. Na pripravo zakona se je odzval tudi Olimpijski komite Slovenije in vladi med drugim predlagal ukrepe za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije.

Kriza, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa, je dodobra načela tudi športni svet. V slovenskem združenju športnih zvez so v zadnjih tednih opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu in posledicah epidemije koronavirusa. OKS je opravil poizvedbo med športnimi organizacijami o posledicah epidemije koronavirusa, od več kot 2.000 registriranih športnih organizacij je dobil odzive 613, od tega 35 športnih zvez in 578 športnih društev. Iz do zdaj zbranih podatkov je ogroženih več kot 800 redno zaposlenih v teh športnih organizacijah in okrog 4.200 stalnih zunanjih sodelavcev, pretežno samozaposlenih. Samo med sodelujočimi organizacijami v njihovi poizvedbi predviden izpad prihodkov dosega skoraj 25,5 milijona evrov.

Kot so zapisali v Olimpijskem komiteju Slovenije, bodo za vsaj delno povrnitev v stanje pred epidemijo potrebni nujni ukrepi, ki bodo pomagali ohraniti sredstva za delovanje športnim organizacijam in v čim večji meri ohraniti oziroma povrniti vire prihodkov. V želji po normalizaciji delovanja športa po koncu epidemije so predlagali ukrepe, ki bi pripomogli k zmanjšanju krize.