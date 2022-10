Glede na vsesplošne podražitve je pričakovati, da bodo trendu podražitev sledili tudi na slovenskih smučiščih. A če bi podražitev elektrike in goriva povsem prevalili na cene smučarskih vozovnic, bi bilo to nevzdržno, zimsko sezono bi lahko zaključili že pred začetkom, opozarja Manuela Božič Badalič, predsednica Združenja slovenskih žičničarjev.

Žičničarji si želijo samo normalnih pogojev, da preživijo še eno težko zimo

"Če cene vozovnic podražimo, bomo nekonkurenčni, smučišča pa prazna, če pa pustimo cene električne energije take, kot so, bi to pomenilo samomor za smučišča, česar pa si absolutno ne želimo.

Poudarjam, ne želimo si zapiranja smučišč, ne želimo si čakanja doma in neobratovanja, ne iščemo subvencij, želimo si samo normalnih pogojev, da bomo preživeli zimo, ki je pred vrati. Kljub vsemu smučišča in žičniške naprave pripravljamo na zimo tako, kot je to običajno, saj žičnic ni mogoče zagnati čez noč, in ostajamo optimisti," pravi predsednica žičničarjev, ki se po katastrofalni zeleni zimi leta 2019, dveh letih epidemije, zdaj spoprijemajo še z energetsko krizo.

Foto: Klemen Korenjak

Največji porabnik energije je zasneževanje

Najbolj bo po denarnici udarilo smučišča, ki so odvisna od tehničnega zasneževanja, saj so snežni topovi največji porabnik električne energije, nekoliko manj pa tista, ki jim poligon zasnežuje zgolj naravni sneg (Kanin, Vogel, zgornji del Krvavca).

Vsako smučišče išče svojo pot, nekateri so cene kart podražili za več, drugi za manj, na našem edinem visokogorskem smučišču Kaninu so denimo sprejeli odločitev, da cene vozovnic ohranijo na ravni lanske sezone.

"Tudi Sella Nevea (italijanska stran Kanina) ohranja enake cene, zato smo se tudi na Kaninu odločili, da bodo cene identične kot lani, sicer bi takoj postali nekonkurenčni, podražitev za evro ali dva pa za nas tako ali tako ne pomeni posebne razlike," je povedala Božič Badaličeva.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ljudje si želijo smučanja in to jim moramo omogočiti"

"Cene elektrike so tudi desetkrat višje, kot so bile, in večina smučišč elektrike nima zakupljene, zato je nujno, da z državo najdemo neko rešitev. Vsi mi si želimo, da bi smučišča obratovala, po dveh letih epidemije si želimo dokaj normalne sezone. Ljudje si želijo smučanja, zato jim moramo to omogočiti," poudarja sogovornica in izpostavlja, da so cene smučarskih vozovnic v tujini skorajda enake kot lani ali pa le malenkost višje, kar pomeni, da so očitno našli neko rešitev.

Te si želijo tudi slovenski žičničarji, ki se bodo danes v Ljubljani sestali na srečanju upravnega odbora, želijo pa si tudi čim hitrejšega srečanja z ministrom za infrastrukturo Bojanom Kumrom, ki je prejšnji konec tedna z izjavo, da je povsem mogoče, da vlada prepove obratovanje žičničarjem, povzročil preplah med smučarji, ki so ravno v fazi razmišljanja o nakupu sezonske smučarske vozovnice, in nejevoljo med žičničarji.

Minister je izjavo pozneje omilil in dejal, da je bila vzeta iz konteksta, in da bi v primeru primanjkovanja elektrike najprej sledili drugi koraki kot zapiranje smučišč, a je vsekakor ponudila priložnost za razmislek.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Če se zaprejo smučišča, se zapre cela destinacija"

"Vsi razumemo, da če bo treba na primer omejevati delovanje bolnišnic in drugih javnih zavodov, je logično, da se bodo še prej zapirale druge dejavnosti. Po drugi strani pa se sprašujemo, zakaj bi se ravno pri nas začele omejitve, saj smo smučišča eden od ponudnikov, turizem v gorskih centrih pa ustvarja precejšen delež prihodkov in delovnih mest.

Če se zaprejo smučišča, to pomeni, da se zapre cela destinacija, tega pa, o tem sem prepričana, si ne želi nobena vlada. Zapreti Kanin pomeni zapreti vse hotele v Bovcu, na to pa žičničarji ne bomo pristali. Glede na to, da je država v zadnjih dveh letih epidemije poskrbela za nas, da smo preživeli, mislim, da je prav, da se tudi zdaj najde rešitev, da bomo preživeli energetsko krizo. Če je rešitev našla tujina, verjamem, da jo bomo našli tudi v Sloveniji," si želi predsednica slovenskih žičničarjev.