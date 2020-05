Kako bodo lahko trenirali slovenski športniki?

Podrobnejši ukrepi za zagon treningov in tekmovanj slovenskih športnikov, ki jih je med prvomajskimi prazniki pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), so v zadnji fazi usklajevanj, je za STA povedal Marjan Dolinšek, državni sekretar za šport v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše.

Tega, ali jih bodo obravnavali že na današnji seji vlade, pa Dolinšek še ni mogel pojasniti, saj je med drugim danes na programu tudi seja sveta za nacionalno varnost. Usklajevanja o ukrepih za šport se nadaljujejo med MIZŠ, ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

Judoisti bodo lahko trenirali z vedno istim partnerjem. Foto: Vid Ponikvar

Pripravili so dva sklopa

Na MIZŠ so pripravili dva sklopa načrtov za sproščanje športa, ustavljenega od sredine marca zaradi pandemije novega koronavirusa, tako treningov kot tekmovanj. Ministrstvo predlaga, da bi lahko trenirali vsi registrirani športniki, ki jih navaja 32. člen zakona o športu, teh je okrog 60 tisoč, ter na vseh športnih objektih in površinah za šport, tako v dvoranah kot v naravi, razen tistih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, kot so šole.

Pri izvajanju vadbe bodo morali športniki in trenerji ter drugi, ki sodelujejo pri vadbi, ohranjati predpisano medsebojno razdaljo. Telesni stik med športniki ne bo dovoljen, tako tudi ne skupinska vadba nogometa, košarke in drugih kolektivnih športov. Stik med športniki bo dovoljen izključno v delu tehničnega treninga, vendar vedno z istim partnerjem, kot je to na primer v judu, je navedel Dolinšek.

Športniki bodo morali izpolnjevati vsa navodila pristojnih zdravstvenih institucij za preprečevanje okužb, za nadzor bodo morale nacionalne panožne zveze imenovati odgovorne osebe in podatke posedovati MIZŠ.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kdaj bodo tekmovanja, še ni opredeljeno

Pri uvedbi tekmovanj bo prav tako šlo za postopno ponovno uvedbo in ta čas datumsko še ni opredeljen. Najprej jih bo mogoče pripraviti v individualnih panogah, ki imajo veljavne tekmovalne sisteme in jih je potrdil OKS, ter ob upoštevanju zdravstvene in epidemiološke stroke. Gledalcev sprva zagotovo ne bo, prav tako bo omejeno skupno število prisotnih športnikov v tekmovalnem prostoru.

Omilitev ukrepov so v prvi fazi na poziv Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) pripravile slovenske panožne zveze.