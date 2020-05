V Belgiji spet prestavili odločitev o nogometni sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Izvršni odbor lige Pro League se je odločil, da skupščino preloži s 4. na 15. maj," je sporočilo vodstvo tekmovanja.

Belgijska zgodba o tem, ali naj tekmovanje odpovedo ali ne, se je začela 2. aprila. Takrat so v izvršnem odboru prvič omenili možnost predčasnega konca, pozneje pa so odločitev prestavili najprej na 21., potem na 25. april in na 4. maj.

V vodstvu tekmovanja navajajo, da čakajo na odločitev vlade oziroma njenega sveta za nacionalno varnost, kako bodo potekala športna tekmovanja. Klubi so sicer večinoma za predčasen konec sezone.