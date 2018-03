IO OKS proti Zormanovi noveli zakona o igrah na srečo

"Več kot 80 odstotkov ljudi igra pri tujih ponudnikih iger na srečo, ki v Sloveniji ne plačujejo koncesij. Iz dosegljivih podatkih gre za okrog 200 milijonov evrov vplačanih stav, iz katerih pa ne le, da se ne plačujejo davki in druge dajatve, ampak se tudi ne sponzorirajo slovenski športniki in ekipe," je povedal Zorman. Foto: STA

Večina članov IO OKS je kot razlog zavrnitve navedlo, da morebitni sprejem zakona ne zagotavlja povečanja sredstev za šport. IO OKS je mnenje o noveli zakona podal na tajnem glasovanju, kar se pri odločanju skoraj nikoli še ni zgodilo; 16 članov je bilo proti, eden je bil za novelo zakona, ena glasovnica pa je bila neveljavna.

V razpravi so izpostavili tudi utemeljevanje predlagatelja novele s predvidevanji, ki se v primerjavi s podatki predstavnikov Športne loterije, - ta je skupaj z Loterijo Slovenije monopolist v državi pri klasičnih igrah na srečo -, razlikujejo tudi od 20 do 80 odstotkov.

OKS je 20-odstotni lastniki Športne loterije, tolikšen delež imajo še Smučarska zveze Slovenije, Pošta Slovenije in Loterija Slovenije, 17,3 pa Nogometna zveza Slovenija.

Zorman, ki je pred tem delal tudi v igralništvu, je dejal da so več kot dve leti in pol so usklajevali predlog zakona, pri tem pa so po Zormanovih besedah ugotovili, da pada tudi promet v Športni loteriji. Izpostavil je, da je namen zakona le, da bi tuji ponudniki iger na srečo plačevali davke in druge dajatve.