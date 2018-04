Poslanec SMC zaradi padca zakona o igrah na srečo izstopil iz stranke

Državni zbor danes ni sprejel novele zakona o igrah na srečo. Ker so nanjo državni svetniki izglasovali odložilni veto, bi jo moralo tokrat podpreti 46 poslancev, a jih je zanjo glasovalo le 36. Tudi zato, ker je še pred to točko večje število poslancev sejo zapustilo. Poslanec SMC Branko Zorman pa je zaradi padca novele v parlamentu izstopil iz stranke.

Cerar pozval poslance, naj glasujejo proti

Kot smo pisali danes, so bili poslanci SMC v zadnjih dneh pod velikimi pritiski nasprotnikov zakona. Po informacijah več virov se je premier Miro Cerar včeraj udeležil seje poslanske skupine SMC in poslance pozval, naj glasujejo proti noveli, saj da bodo s tem izkazali enotnost. Očitno so ga uslišali, saj je dvorano pred glasovanjem zapustilo precej poslancev SMC.

Kot je povedal Zorman, so poslanci SMC pripomogli k današnjemu padcu zakona. Nad izidom je bil negativno presenečen in razočaran, predvsem nad kolegi iz SMC, ki so glasovali proti ali so se glasovanja vzdržali. Zaradi izida današnjega glasovanja se je odločil tudi izstopiti iz stranke SMC, saj so prav nekateri njeni člani v drugo "zrušili zakon".

SMC ni stranka, v katero sem vstopil pred štirimi leti

SMC po Zormanovih besedah ni več stranka, v katero je vstopil pred državnozborskimi volitvami pred štirimi leti in ki si je kot enega od ključnih ciljev zadala prizadevanja za skupno dobro in proti sistemski korupciji. "Danes so nekateri poslanci te stranke podprli prav to, sistemsko korupcijo pri financiranju športa," je podčrtal in dodal, da je premier Cerar z osebnim posredovanjem ta teden v poslanski skupini v podporo zavrnitvi zakona kljub deklarativnemu boju proti starim silam v politiki zaščitil prav te stare sile v športu.