Bojkot poslancev preprečil odprtje trga športnih stav

Državni zbor tako ni sprejel novele zakona o igrah na srečo, ki jo je v parlamentarno proceduro vložil poslanec SMC Branko Zorman. Ker so nanjo državni svetniki izglasovali odložilni veto, bi jo moralo tokrat podpreti 46 poslancev, a jih je zanjo glasovalo le 36. Tudi zato, ker je še pred to točko večje število poslancev sejo zapustilo.

V zadnjih dneh so bili poslanci pod velikimi pritiski nasprotnikov zakona. Po informacijah več virov se je premier Miro Cerar včeraj udeležil seje poslanske skupine SMC in poslance pozval, naj glasujejo proti noveli, saj da bodo s tem izkazali enotnost. Očitno so ga uslišali, saj je dvorano pred glasovanjem zapustilo precej poslancev SMC.

Seje državnega zbora se po udeležili tudi predstavniki Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) na čelu s predsednikom Borisom Šuštaršičem. S tem so želeli vplivati na poslance, naj glasujejo proti noveli.

Šuštaršičevi od športnih stav dobijo manjši delež prihodkov

Tej je nasprotoval tudi DeSUS. Poslanec te stranke Uroš Prikl je poudaril, da bo odprtje trga športnih stav prizadelo okoli 10.000 ljudi.

Kljub vsemu velja opozoriti, da fundacija FIHO od športnih stav zbere le manjši del prihodkov, veliko večino pa od vplačil za igre na srečo Loterije Slovenije.

Branko Zorman Foto: STA Branko Zorman je sicer v torek izrazil pričakovanje o vnovični potrditvi zakonske rešitve in omenil informacije, da "določene osebe prihajajo do strank in ponujajo finančno nadomestilo za glas proti zakonu".

V Športni loteriji so medtem zavrnili namigovanja o poskusih kupovanja glasov in korupciji ter izražajo zaskrbljenost nad takšnim načinom komuniciranja.

Športniki medtem podpirajo novelo

Novelo so sicer v torek javno podprli poslovni direktor nogometnega kluba Domžale Matej Oražem, poslovni direktor nogometnega kluba Olimpija Dejan Stamenković, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec, vodja marketinga Košarkarske zveze Slovenije Damir Rađenović, predsednik Sindikata športnikov Slovenije Dejan Stefanović in nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije Ivan Simič.

Če bi potrdili novelo, bi lahko tuje spletne stavnice, kot so bet-at-home, bwin in bet365, pri katerih na tisoče Slovencev že vrsto let vplačuje športne stave, že v letošnjem letu vstopile na slovenski trg.

Do zdaj jim je to preprečeval zakon o igrah na srečo, ki jim prepoveduje delovanje in oglaševanje na slovenskem trgu. Kot edina ima dovoljenje za to Športna loterija.

Kljub temu se slovenski igralci športnih stav skoraj brez težav izognejo oviram, ki jih je na spletu postavila država, in športne stave igrajo pri tujih stavnicah. Te imajo ne le boljšo ponudbo, ampak tudi neprimerljivo ugodnejše kvote.

Skoraj vse analize in raziskave kažejo, da večina Slovencev športne stave igra pri tujih spletnih stavnicah. Zaradi tega se mimo državnega proračuna in tudi slovenskega športa po nekaterih informacijah letno steka najmanj od 150 do 250 milijonov evrov denarja.