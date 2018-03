Tuje športne stavnice lahko vstopijo na slovenski trg

Državni zbor je sprejel novelo zakona o igrah na srečo. Predlog prinaša sprostitev trga športnih stav, ki jih v Sloveniji sedaj prireja Športna loterija. Tuje spletne stavnice, kot so bet-at-home, bwin in bet365, pri katerih na tisoče Slovencev že vrsto let vplačuje športne stave, bodo lahko vstopile na slovenski trg.

DZ je s 35 glasovi za in 26 glasovi proti sprejel novelo zakona o igrah na srečo, ki jo je v parlamentarni postopek vložil poslanec SMC Branko Zorman. Ta je na današnji seji poudaril, da je novela zakona o igrah na srečo namenjena "predvsem slovenskemu športu, slovenskim invalidom, slovenskim humanitarcem, ne nazadnje bo od tega imel kar nekaj slovenski proračun". Namenjena je tudi zaščiti slovenskih igralcev, ki sedaj stavijo pri tujih prirediteljih in tako ne uživajo zaščite, ki jo z nadzorom zagotavljajo slovenski organi. Z vstopom tujih ponudnikov bi namreč tudi ti plačevali koncesijske dajatve.

Vlada je predlogu zakona nasprotovala. Kot je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za finance Gorazd Renčelj, Slovenija namreč potrebuje celovite nove rešitve, tudi zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo.

Da zakona ne bodo podprli, so že vnaprej napovedali v DeSUS, SD in Levici, v SMC so se odločili za glasovanje po lastni presoji poslank in poslancev. V SDS in poslanski skupini nepovezanih poslancev pa so napovedovali, da bodo glasovali za.

Nov zakon o nepremičninskem posredovanju

DZ je danes z 43 glasovi za in 9 glasovi proti sprejel novi zakon o nepremičninskem posredovanju. Namen novega zakona je povečati varovanje interesa potrošnikov in zagotoviti pravno varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb, je v razpravi poudarila državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak.

V predlogu zakona je med drugim določena omejitev plačila za posredovanje v višini štirih odstotkov od vrednosti nepremičnine pri poslih s fizičnimi osebami, kar sicer določa že veljavni zakon. Po novem pa ni več omejitve provizije pri kupoprodajnih poslih med gospodarskimi družbami.

Kot pomembno je državna sekretarka izpostavila tudi določbo, ki na novo ureja ekskluzivno pogodbo, s katero se naročnik zaveže, da z drugimi posredniki za isto nepremičnino ne bo sklepal posredniških pogodb. Predlog zakona določa tudi nov postopek pridobitve in prenehanja veljavnosti dovoljenja za nepremičninskega posrednika, stvarna pristojnost za izdajanje in odvzem dovoljenj nepremičninskih posrednikov pa je z ministrstva prenesena na upravne enote. Predlog zakona tudi ukinja obvezno dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov.

Nepremičninska družba bi morala ob tem pred sklenitvijo pogodbe o nepremičnini preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine in naročnika in tretjo osebo tudi pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma druge stvarne napake nepremičnine. V nasprotnem primeru bi bila odgovorna za nastalo škodo iz tega naslova.