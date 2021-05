Znano je, kdaj bodo igrali Slovenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila termine evropskega prvenstva, ki bo od 13. do 30. januarja 2022 na Madžarskem in Slovaškem. Prvenstvo bo uradno odprla tekma skupine B med Madžarsko in Nizozemsko v Budimpešti 13. januarja ob 20.30. Slovenci, ki bodo nastopali v skupini A, bodo prvo tekmo v Debrecenu odigrali že pred tem.